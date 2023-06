Nach Abschied bei Dynamo: Sven Müller kehrt zum HFC zurück!

Sven Müller (27) kehrt nach einem Jahr in Dresden zum HFC zurück. © Lutz Hentschel

Das gaben die Sachsen-Anhaltiner am Donnerstagmittag auf ihrer Website bekannt.

Der gebürtige Kölner stand bereits zwischen 2020 und 2022 in Halle zwischen den Pfosten, bevor er im vergangenen Sommer an die Elbe gewechselt war.

"Es ist uns gelungen, mit Sven Müller einen Torwart zu uns zu holen, der alle wesentlichen Voraussetzungen mitbringt: Qualität, Erfahrung, Größe, Athletik, Alter. Er kennt die 3. Liga und hat sein Können in dieser Spielklasse nachgewiesen", erklärte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik (48) im Zuge der Vorstellung.

Und er fügte an: "Er braucht keine Eingewöhnungszeit, hat sich in Halle wohlgefühlt und mit Marian Unger als Spezialtrainer beim HFC bereits vertrauensvoll zusammengearbeitet."

Bei den Schwarz-Gelben aus der sächsischen Landeshauptstadt hatte Müller den Zweikampf gegen Stefan Drljaca (24) zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit verloren. Kurz vor der WM-Pause machte ihn Trainer Markus Anfang (49) dann allerdings doch zur Nummer eins.

Unglücklicherweise verletzte sich der Keeper im darauffolgenden Trainingslager am linken Knie und fiel so mehrere Wochen aus. Dynamo reagierte und holte Kevin Broll (27) zurück, in der Rückrunde gab es an Drljaca letztendlich kein Vorbeikommen mehr.