Abschied offiziell: Dynamo und Keeper Sven Müller lösen Vertrag auf!

Und er fügte an: "Damit möchten wir ihm vor allem die Möglichkeit geben, sich in dieser frühen Phase des Transferfensters einen neuen Verein suchen zu können, der ihm die von ihm persönlich erhoffte Einsatzzeit bieten kann."

"Sven ist mit dem Wunsch an uns herangetreten seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen, worauf wir uns anschließend in guten und offenen Gesprächen verständigt haben", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) in dem Statement.

Der Keeper hat sich mit dem Verein "in gegenseitigem Einvernehmen" auf eine vorzeitige Vertragsauflösung seines eigentlich noch bis 2024 datierten Arbeitspapiers geeinigt, wie die SGD am Montagnachmittag mitteilte.

An Stefan Drljaca (24, r.) kam Sven Müller (27) in der Rückrunde nicht mehr vorbei. © Lutz Hentschel

Gegen Waldhof Mannheim, den SC Freiburg II, Wehen Wiesbaden sowie den FSV Zwickau machte er zudem einen guten Job, auch wenn die Wende in den vier Partien ohne Sieg (zwei Niederlagen, zwei Unentschieden) vorerst nicht eingeleitet werden konnte.

Während der winterlichen WM-Pause folgte dann allerdings der große Rückschlag. Im Trainingslager im türkischen Belek blieb Müller im Rasen hängen und verletzte sich so am linken Knie. Mit einer starken Dehnung musste der Schlussmann mehrere Wochen aussetzen.

Dynamo reagierte auf den Ausfall und holte Kevin Broll (27) zurück in die sächsische Landeshauptstadt.



Für Müller wurde es damit natürlich nicht einfacher, da sich Drljaca in der Folge auch stabilisierte und sogar "Brollo" erstmal in die zweite Reihe verwies. Der frühere HFC-Torwart schaffte es in der Rückrunde daher nur viermal in den Spieltagskader, zum Einsatz kam er nicht mehr.

In der Vorbereitung auf die neue Saison wird es zum Zweikampf zwischen Drljaca und Broll kommen, Talent Erik Herrmann (18) rückt aus der U19 auf und komplettiert das Torwart-Team.

Der in Ebersbach geborene Nachwuchskeeper feierte zuletzt die Vizemeisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga Staffel Nord/Nordost sowie den Sachsenpokalsieg.

Originalmeldung von 8.58 Uhr, aktualisiert 15.15 Uhr.