Polizei zieht nach irrem Regionalliga-Platzsturm alle Register: Wer kennt diese 40 HFC-Fans?
Halle (Saale) - Nach dem dramatischen Platzsturm der Fans des Halleschen FC im September des vergangenen Jahres fahndet die Polizei nun öffentlich nach den Tätern.
Wie das Polizeirevier Halle (Saale) am Freitag mitteilte, werde konkret gegen 40 unbekannte männliche Personen ermittelt. Der Vorwurf: Landfriedensbruch.
Die gesuchten HFC-Fans sollen nach Abpfiff des Regionalliga-Risikospiels gegen Chemie Leipzig den Rasen im Leuna-Chemie-Stadion gestürmt und dabei teilweise auch Spieler des gegnerischen Teams bedroht und angegriffen haben.
Nach bisherigen Erkenntnissen der eigens für den Platzsturm eingerichteten Ermittlungsgruppe sollen dabei auch "gefährliche Werkzeuge" eine Rolle gespielt haben.
Inzwischen konnten die Bilder verschiedener Videoaufzeichnungen ausgewertet werden, sodass die Gesichter der 40 Tatverdächtigen nun an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden. Das Amtsgericht hat der Veröffentlichung mit einem entsprechenden Beschluss stattgegeben.
Auf der Website der Polizei könnt Ihr Euch die Bilder genauer ansehen.
Die Polizei wendet sich jetzt an die Bevölkerung: Wer kennt einen oder mehrere der gesuchten Männer und kann Angaben zu ihrer Identität/ihrem Aufenthaltsort machen? Zeugen sollen sich unter der Nummer 03452242000 melden.
Titelfoto: Montage Polizeirevier Halle (Saale) ; IMAGO/Picture Point