2. Liga oder Regionalliga: Fällt heute schon Herthas Lizenz-Entscheidung?

Sky berichtete gar vom 12. Juni als Stichtag. Bei den Berlinern klafft eine Finanzierungslücke von 60 Millionen Euro. Allein 40 Millionen Euro stammen von einer Fan-Anleihe, die im November fällig wäre.

Weil die Alte Dame allerdings nicht zahlen kann, soll die Rückzahlung noch einmal um zwei Jahre verlängert werden - mit einer Zinserhöhung von 6,5 auf 8,5 Prozent.

Bis zum 19. Juni haben die Anleger Zeit, sich zu entscheiden. Hertha braucht für seinen Plan eine Zweidrittelmehrheit und hat von der DFL eine Fristverlängerung bis zum 21. Juni bekommen.

"In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir alles dafür getan, um die Anforderungen der DFL zu erfüllen. Wir möchten uns bei der Liga für den konstruktiven Austausch bedanken", so Geschäftsführer Thomas E. Herrich in einer Vereinsmitteilung.

Anfang Mai wurde Hertha noch von einer DFL-Quelle in der Süddeutschen Zeitung noch als der "schlimmste Fall, den wir je hatten" bezeichnet. Nur wenige Wochen später klingt zumindest der klamme Hauptstadtklub zuversichtlicher: "Wir sagen: Wir kriegen die Lizenz und starten in der 2. Liga. Wir haben alle Unterlagen zusammen und sind sicher, die Auflagen der DFL erfüllt zu haben", sagte Kay Bernstein (42) im Deutschlandfunk.