Hertha-Mitarbeiter in Angst: Vorgesetzter mit Bomberjacke und Springerstiefeln im Büro?

Berlin - Geht auf der Geschäftsstelle von Hertha BSC die Angst um? Ein Mitarbeiter soll dort bereits seit geraumer Zeit seine Untergebenen terrorisieren. Er sei ein Ex-Ultra.

Ein enger Vertrauter des verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein (†43) soll auf der Geschäftsstelle von Hertha BSC Angst und Schrecken verbreiten. © Andreas Gora/dpa

Das sollen zumindest Whistleblower gegenüber der Berliner Morgenpost geäußert haben. Demnach habe es sogar ein Compliance-Verfahren gegen den leitenden Angestellten gegeben. Viel geändert soll sich dadurch aber nicht haben.

Wie heikel die Situation zu sein scheint, zeigt auch, dass der Autor des Artikels nicht seinen echten Namen verwendet hat, aus Angst vor Repressalien seitens der Hertha-Hooligans.

Bei dem betreffenden Mitarbeiter soll es sich um einen engen Vertrauten von Kay Bernstein (†43) handeln, der, wie einst auch der verstorbene Präsident, bei der Ultra-Gruppe "Harlekins Berlin" aktiv war.

Der Berliner Weg, den Bernstein während seiner Amtszeit einführte, hat somit wohl nicht nur Vorteile für den Verein, denn in seinem Fahrwasser brachte der ehemalige Hertha-Boss auch andere Ex-Ultras in den inneren Kreis des Klubs.

So auch besagten Funktionär. Insider behaupteten gegenüber der Tageszeitung, dass der Mann im Büro regelmäßig mit Bomberjacke und Springerstiefeln auftreten würde. Er begründe diese Kleidungswahl mit seiner modischen Präferenz.