Anstatt Reese: Wer bei Hertha BSC jetzt in den Fokus rückt

Mit Ibrahim Maza (18), Jeremy Dudziak (28) und Palko Dardai (24) hat Hertha gefühlt drei Neuzugänge. Maza, der schon in der Abstiegssaison angedeutet hat, welches Potenzial in ihm schlummert, fehlte die komplette Hinrunde, Dudziak bestritt sein letztes Spiel Ende September, Dardai hatte es bereits zwei Spieltage vorher erwischt.

Ausgerechnet Herthas Unterschiedspieler verpasst die so wichtige Vorbereitung auf die Rückrunde, doch viel interessanter ist, wer am Sonntag auf dem Platz stand und nicht, wer in Berlin geblieben ist.

Noch am Tag vor dem Abflug war die Laune zumindest bei den Fans von Hertha BSC deutlich mehr im Keller: Fabian Reese (26) wird das Trainingslager verpassen. Er bleibt in Berlin .

Palko Dardai (24) ist im Gegensatz zu Reese in La Manga dabei und womöglich prompt wieder in der Startelf.

Dafür könnte einer womöglich schneller als gedacht wieder in die Startelf rücken: Palko Dardai!

Der Hertha-Rückkehrer startete zunächst noch auf der rechten Außenbahn, übernahm dann aber schnell die Rolle hinter den Spitzen - das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff. Diese Rolle hatte zuletzt Florian Niederlechner (33) durchaus eindrucksvoll übernommen.

Seine Tor-Serie riss erst durch seine lautstark diskutierte Rote Karte. Gegen Düsseldorf und auch in Wiesbaden muss der Ex-Augsburger noch zusehen. Heißt: Selbst wenn Reese rechtzeitig wieder einsatzfähig ist, ist die ideale Besetzung dieser Rolle eine der Kernaufgaben.

Maza soll nach seiner langen Pause erst vorsichtig wieder herangeführt werden. Dudziak kann statt links auch in der Zentrale spielen. Ebenso Michal Karbownik (22). An Optionen mangelt es den Übungsleiter, der in La Manga die Fünferkette weiter testen will und mit Bilal Hussein (23) und Andreas Bouchalakis (30) zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler in den Reihen hat, sicher nicht. Ideal wäre aber, wenn Palko Dardai auf den Platz zurückkehrt.

Dafür muss er nur noch wieder richtig fit werden - wie auch Reese!