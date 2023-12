Drei Volltreffer, ein Flop: So schlagen sich die Neuzugänge von Hertha BSC

Zunächst für die U23 geholt, schaffte der Däne schnell den Sprung zu den Profis. Pal Dardai (47) ist ein Fan des 19-Jährigen. In seinen bislang neun Zweitliga-Einsätzen stand der Flügelflitzer bislang zweimal in der Startelf.

Mit Palko Dardai (24) kann Papa Pal wohl wieder sein favorisiertes Spielsystem spielen lassen. © Jacob Schröter/dpa

Smail Prevljak (Treffer)



Zusammen funktionieren Haris Tabakovic (29) und Smail Prevljak (28) leider (noch) nicht, wenn er aber gebraucht wird, ist der Bosnier da. In 15 Spielen, die meisten davon als Joker, erzielte der Goalgetter vier Buden.

Palko Dardai (Treffer)

Wie bei Dudziak wird auch Rückkehrer Palko Dardai (24) schmerzlich vermisst. Bei seinem Sohn zeigte sich Dardai, was das Trainingslager angeht, jedoch nicht ganz so optimistisch. Gebrauchen können die Berliner den 24-Jährigen allemal. Er ist einer, der auch mit dem Rücken zum Tor spielen kann. Das habe laut Dardai beim 0:0 gegen Osnabrück wieder einmal gefehlt.

Andreas Bouchalakis und Bilal Hussein (eher enttäuschend)



Erst spät verpflichtet hat sich Andreas Bouchalakis (30) zunächst gleich in die Startelf gespielt, doch der Grieche muss sich noch an die 2. Liga gewöhnen. Immer mal wieder sorgt er mit haarsträubenden Ballverlusten dafür, dass den Hertha-Fans das Herz in die Hose rutscht. So hat Pascal Klemens (18) derzeit den Rang abgelaufen. Der 30-Jährige saß die letzten fünf Spiele nur noch auf der Bank.

Bei Bilal Hussein (23) war es eher andersrum. Der Schwede, ebenfalls erst mitten in der Saison gekommen, war lange komplett Außen vor, scheint sich aber langsam immer besser zu akklimatisieren. Dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte er aber noch nicht.