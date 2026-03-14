Bitterer Last-Minute-Schock: Hertha BSC verpasst Rückkehr ins Aufstiegsrennen
Berlin - Hertha BSC hat durch einen Last-Minute-Treffer beim 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den VfL Bochum den dritten Sieg in Folge und die Rückkehr ins Aufstiegsrennen verpasst.
Bis in die Nachspielzeit sah alles nach einem Sieg für den Hauptstadtklub aus, bevor die Gäste nach einer ihrer vielen Ecken doch noch den Ausgleich erzielten. Leandro Morgalla sorgte für das späte Tor, das die Berliner mitten ins Herz traf.
Zu Beginn der Partie waren die Hausherren das dominantere Team, ohne gefährlich ins letzte Drittel des Gegners zu kommen. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst vorsichtig ab.
Bei den Berlinern merkte man das Fehlen des gelbgesperrten Kapitäns Fabian Reese und auch sein ursprünglich geplanter Ersatz, Marten Winkler, musste krankheitsbedingt kurzfristig passen. So durfte Jeremy Dudziak auf dem rechten Flügel von Beginn an ran, der aber nicht denselben Speed auf den Platz bringen konnte.
Bis zum ersten gefährlichen (Hertha-)Abschluss mussten die 47.520 Zuschauer im Berliner Olympiastadion 25 Minuten warten. Josip Brekalo schlenzte die Kugel aus aussichtsreicher Position aber über den Bochumer Kasten.
Diese Chance war so etwas wie ein Weckruf für die Blau-Weißen, die im Anschluss immer wieder gefährlich vor VfL-Keeper Timo Horn auftauchten. Dennoch blieb es zunächst beim torlosen Remis.
Hertha BSC geht vom Punkt in Führung und vergibt Dreier in Nachspielzeit
Bis Schiedsrichter Michael Bacher nach einem Foul an Dawid Kownacki kurz vor der Pause völlig zu Recht auf den Punkt zeigte. In Abwesenheit von Reese übernahm das gefoulte Geburtstagskind selbst die Verantwortung und schob abgebrüht zur späten, aber hochverdienten Führung für die Berliner ein.
Nach Wiederanpfiff versuchten die Bochumer zu antworten und kamen druckvoller aus der Kabine - ein gefährlicher Abschluss blieb zunächst jedoch aus. Der Hauptstadtklub fand aber schnell in die Spur zurück und nahm das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand.
Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung zunehmend zerfahren. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld und mussten immer wieder schnelle Ballverluste hinnehmen.
In der 73. Minute wurden die Ruhrpott-Kicker nach einer Ecke erstmals richtig gefährlich. Philipp Hofmann setzte seinen Kopfball aber knapp am rechten Pfosten vorbei.
In der Schlussphase drückte die Rösler-Truppe mit zunehmender Wucht auf den Ausgleich und die Alte Dame konnte nur noch selten Entlastungsangriffe fahren. Das sollte sich schlussendlich in der Nachspielzeit rächen.
Statistik zum Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum
2. Bundesliga, 26. Spieltag
Hertha BSC - VfL Bochum 1:1 (1:0)
Aufstellung Hertha BSC: T. Ernst - Karbownik (89. Eitschberger), Gechter, Marton Dardai, Kolbe - Seguin, K. Sessa (63. Mamuzah Lum) - Dudziak (77. Krattenmacher), Cuisance, Brekalo (89. Brooks) - Kownacki (77. Schuler)
Aufstellung VfL Bochum: T. Horn - Olsen (46. Morgalla), Loosli (46. Vogt), Strompf (72. Masovic), Wittek - Bero, Lenz (63. Marshall) - Miyoshi, Francis Onyeka, Alfa-Ruprecht (72. Wätjen) - P. Hofmann
Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang)
Zuschauer: 47.520
Tore: 1:0 Kownacki (45./Foulelfmeter), 1:1 Morgalla (90.+1)
Gelbe Karten: Cuisance (5), K. Sessa (3) / Strompf (6), Olsen (1), Vogt (3)
Titelfoto: Andreas Gora/dpa