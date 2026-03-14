Bitterer Last-Minute-Schock: Hertha BSC verpasst Rückkehr ins Aufstiegsrennen

Berlin - Hertha BSC hat durch einen Last-Minute-Treffer beim 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den VfL Bochum den dritten Sieg in Folge und die Rückkehr ins Aufstiegsrennen verpasst.

Hertha-Keeper Tjark Ernst (2.v.r.) muss in der Nachspielzeit doch noch hinter sich greifen. © Andreas Gora/dpa

Bis in die Nachspielzeit sah alles nach einem Sieg für den Hauptstadtklub aus, bevor die Gäste nach einer ihrer vielen Ecken doch noch den Ausgleich erzielten. Leandro Morgalla sorgte für das späte Tor, das die Berliner mitten ins Herz traf.

Zu Beginn der Partie waren die Hausherren das dominantere Team, ohne gefährlich ins letzte Drittel des Gegners zu kommen. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst vorsichtig ab.

Bei den Berlinern merkte man das Fehlen des gelbgesperrten Kapitäns Fabian Reese und auch sein ursprünglich geplanter Ersatz, Marten Winkler, musste krankheitsbedingt kurzfristig passen. So durfte Jeremy Dudziak auf dem rechten Flügel von Beginn an ran, der aber nicht denselben Speed auf den Platz bringen konnte.

Bis zum ersten gefährlichen (Hertha-)Abschluss mussten die 47.520 Zuschauer im Berliner Olympiastadion 25 Minuten warten. Josip Brekalo schlenzte die Kugel aus aussichtsreicher Position aber über den Bochumer Kasten.

Diese Chance war so etwas wie ein Weckruf für die Blau-Weißen, die im Anschluss immer wieder gefährlich vor VfL-Keeper Timo Horn auftauchten. Dennoch blieb es zunächst beim torlosen Remis.