Hertha BSC: Spielt Linus Gechter bald Champions League?

Berlin - Geht der Ausverkauf weiter? Hertha BSC könnte mit Linus Gechter (22) schon bald einen weiteren wichtigen Spieler verlieren, denn das Ausland lockt.

Linus Gechter (22) wird mit einem Wechsel zum Serie-A-Klub Como 1907 in Verbindung gebracht. © Swen Pförtner/dpa

Wie der italienische Transfer-Experte Nicolo Schira beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, soll der Serie-A-Emporkömmling Como 1907 ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.

Damit würde sich der 22-Jährige auf die Spuren eines ehemaligen Mitspielers begeben. Marc Oliver Kempf (31) wechselte im Sommer 2024 zu den Italienern und hat sich unter Trainer Cesc Fàbregas (39) zu einem wichtigen Stammspieler entwickelt.

Somit hatte Kempf einen großen Anteil am Erfolg der Lombarden, die sich in der vergangenen Saison schon im zweiten Jahr nach ihrem Aufstieg für die Champions League qualifiziert haben und dabei Serie-A-Größen wie AC Mailand, Juventus Turin, Lazio Rom oder Atalanta Bergamo hinter sich gelassen haben.

Hierdurch haben die Biancoblu ein weiteres schlagkräftiges Argument auf ihrer Seite, neben der Verlockung von Erstliga-Fußball und sicher auch einem höheren Gehalt als bei der Alten Dame.

Allerdings müsste sich Gechter in Como harter Konkurrenz erwehren, neben Kempf stehen dort aktuell fünf weitere Innenverteidiger im Kader.