04.08.2026 16:26 Hertha-Problemzonen: Hier muss und will die Alte Dame noch nachlegen

Bei Hertha BSC wird der ein oder andere Neuzugang wohl noch kommen. Priorität haben bei den Berlinern derzeit drei Positionen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - 13 Spieler weg, die teuren Stars wie Fabian Reese (28) oder Michael Cuisance (26) von der Gehaltsliste bekommen, aber erst ein Neuzugang: Bei Hertha BSC wird bis zum Ende des Transferfensters wohl noch einiges passieren - vor allem auf der Zugangsseite.

Luca Schuler (27) war mit acht Saisontoren Herthas bester Stürmer. © Andreas Gora/dpa Hertha-Boss Peter Görlich deutete im rbb-Interview bereits weitere Neulinge an. "Natürlich, und da machen wir doch gar keinen Hehl daraus, schauen wir uns noch an, was am Transfermarkt möglich ist. Wir haben noch vier Wochen. Von daher sind wir ruhig, weil wir eben auch festgestellt haben, der Prozess ist auf dem richtigen Weg", so der Geschäftsführer. TAG24 zeigt, wo Hertha den größten Handlungsbedarf hat. Sturm Hertha BSC Hertha BSC: Spielt Linus Gechter bald Champions League? Zum Ende des Trainingslagers wurde Luca Schuler (27) gerade noch rechtzeitig fit. Der schnelle Angreifer liefert sich im Kampf um den Startplatz als alleinige Spitze mit Sebastian Grönning (29) ein offenes Rennen. Schuler durfte im XXL-Härtetest gegen Köln zwar starten, Grönning aber betrieb mit seinem Treffer Eigenwerbung. Auch Talent Niklas Hildebrandt (18) will sich zeigen. Schuler, vergangene Saison Herthas bester Stürmer, ist von den Anlagen her perfekt geeignet für die pressingintensive neue Spielausrichtung. Problem aber: Der Ex-Magdeburger lässt zu viele Chancen liegen. "Wir haben da ein kleines Vakuum", erklärte Leitl zu Beginn des Trainingslagers und gab zu: "Diese Position ist schon etwas, wo wir noch etwas machen sollten."

Deyovaisio Zeefuik (28) muss wohl wieder als Linksverteidiger aushelfen. © Andreas Gora/dpa Nur die Gerüchteküche ist nicht wirklich am Brodeln. Schon länger geistert der Name von Schwedens WM-Teilnehmer Gustaf Nilsson (29) durch Berlin. Leandro Rousseau (23) soll dem Kicker zufolge hingegen kein Thema sein. Linksverteidiger Ein 17-Jähriger sorgt für Furore: Mayson Grothe (17) gehört in der Vorbereitung zu den positiven Erscheinungen. Der Teenager machte seine Sache auf der linken Abwehrseite mehr als ordentlich, schlug gute Flanken und überzeugte auch in der Offensive. Hertha BSC Wundertüte 2. Liga: Wie realistisch ist Herthas Saisonziel? Ihm gehört die Zukunft, für die Gegenwart sucht Hertha aber noch einen Linksverteidiger. "Es ist schon das Ziel von uns allen, dass wir den Jungen fördern, trotzdem brauchen wir auf der Position noch eine Verstärkung und auch einen Spieler, der auch eine Mentorenrolle für Mayson übernehmen kann." Der 17-Jährige ist derzeit der einzig gelernte Linksverteidiger im Kader. Deyovaisio Zeefuik (28) kann da zwar auch spielen, ist aber eigentlich auf der anderen Seite zu Hause und kämpft sich gerade erst nach monatelanger Pause zurück.

Braucht Hertha BSC einen neuen Torwart?