Hertha-Problemzonen: Hier muss und will die Alte Dame noch nachlegen
Berlin - 13 Spieler weg, die teuren Stars wie Fabian Reese (28) oder Michael Cuisance (26) von der Gehaltsliste bekommen, aber erst ein Neuzugang: Bei Hertha BSC wird bis zum Ende des Transferfensters wohl noch einiges passieren - vor allem auf der Zugangsseite.
Hertha-Boss Peter Görlich deutete im rbb-Interview bereits weitere Neulinge an. "Natürlich, und da machen wir doch gar keinen Hehl daraus, schauen wir uns noch an, was am Transfermarkt möglich ist. Wir haben noch vier Wochen. Von daher sind wir ruhig, weil wir eben auch festgestellt haben, der Prozess ist auf dem richtigen Weg", so der Geschäftsführer.
TAG24 zeigt, wo Hertha den größten Handlungsbedarf hat.
Sturm
Zum Ende des Trainingslagers wurde Luca Schuler (27) gerade noch rechtzeitig fit. Der schnelle Angreifer liefert sich im Kampf um den Startplatz als alleinige Spitze mit Sebastian Grönning (29) ein offenes Rennen. Schuler durfte im XXL-Härtetest gegen Köln zwar starten, Grönning aber betrieb mit seinem Treffer Eigenwerbung. Auch Talent Niklas Hildebrandt (18) will sich zeigen.
Schuler, vergangene Saison Herthas bester Stürmer, ist von den Anlagen her perfekt geeignet für die pressingintensive neue Spielausrichtung. Problem aber: Der Ex-Magdeburger lässt zu viele Chancen liegen. "Wir haben da ein kleines Vakuum", erklärte Leitl zu Beginn des Trainingslagers und gab zu: "Diese Position ist schon etwas, wo wir noch etwas machen sollten."
Hertha BSC hat mit Youngster Mayson Grothe nur einen gelernten Linksverteidiger
Nur die Gerüchteküche ist nicht wirklich am Brodeln. Schon länger geistert der Name von Schwedens WM-Teilnehmer Gustaf Nilsson (29) durch Berlin. Leandro Rousseau (23) soll dem Kicker zufolge hingegen kein Thema sein.
Linksverteidiger
Ein 17-Jähriger sorgt für Furore: Mayson Grothe (17) gehört in der Vorbereitung zu den positiven Erscheinungen. Der Teenager machte seine Sache auf der linken Abwehrseite mehr als ordentlich, schlug gute Flanken und überzeugte auch in der Offensive.
Ihm gehört die Zukunft, für die Gegenwart sucht Hertha aber noch einen Linksverteidiger. "Es ist schon das Ziel von uns allen, dass wir den Jungen fördern, trotzdem brauchen wir auf der Position noch eine Verstärkung und auch einen Spieler, der auch eine Mentorenrolle für Mayson übernehmen kann."
Der 17-Jährige ist derzeit der einzig gelernte Linksverteidiger im Kader. Deyovaisio Zeefuik (28) kann da zwar auch spielen, ist aber eigentlich auf der anderen Seite zu Hause und kämpft sich gerade erst nach monatelanger Pause zurück.
Braucht Hertha BSC einen neuen Torwart?
Gustav Christensen (21) übernahm zwar in der Vorbereitung die ungewohnte Rolle als Linksverteidiger, ist aber keine Dauerlösung: Hertha will und wird noch nachlegen.
Tor
Wie lange behält Marius Gersbeck (31) den Status als Nummer eins? Mit tollen Paraden im Test könnte der langjährige Ersatzmann hinter Tjark Ernst (23) die aktuelle Torwartdiskussion selber beendet haben.
Obwohl Florian Kastenmeier (29) den Berlinern zwar eine Abfuhr erteilt haben soll (er präferiert einen Wechsel ins Ausland), soll der Ex-Düsseldorf-Keeper noch immer die Wunschlösung sein.
Alternativ wird Nikolas Polster (24) vom Wolfsberger AC in Berlin gehandelt. In die Saison dürften die Berliner allerdings mit Gersbeck im Kasten gehen. Auch für länger?
Titelfoto: Andreas Gora/dpa