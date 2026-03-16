Bitteres Brooks-Comeback: Last-Minute-Bochumer schießen Hertha zweimal in die 2. Liga

Berlin - Geschichte wiederholt sich. Das letzte Aufeinandertreffen im Olympiastadion endete mit dem Gang in Liga zwei. Lange hatte Hertha BSC gegen Bochum geführt, doch dann kam Keven Schlotterbeck (28). Nach einer Ecke köpfte er in der Nachspielzeit zum 1:1 ein.

John Anthony Brooks (33, M.) stand nach fast zwei Jahren wieder auf dem Fußballplatz. © Andreas Gora/dpa

Der Abstieg war damit besiegelt. Drei Jahre später sieht man sich um Unterhaus wieder. Wieder ist es eine Ecke, die Hertha den Sieg in letzter Minute aus der Hand reißt. Wieder jubeln die Gäste in der Nachspielzeit.

Schlotterbeck hat Bochum zwar verlassen, doch diesmal war es Leandro Morgalla (21), der Hertha einen Stich ins Herz versetzte. Er war einen Schritt schneller als Michael Cuisance (26) und drückte die Kugel über die Linie.

Eigentlich war die Tür zum Aufstieg nach der 2:5-Klatsche in Paderborn bereits zu und abgesperrt, durch die Patzer der Konkurrenz aber ging sie doch einen Spalt wieder auf, nur um in letzter Minute wieder zugeschlagen zu werden.

Sieben Punkte Rückstand sind es durch den Last-Minute-Nackenschlag auf den Relegationsrang drei, fünf wären es bei einem Heimsieg, doch nun haben sich bei noch acht ausstehenden Spielen wohl auch die letzten Aufstiegsträume zerschlagen, weil Hertha ein altbekanntes Muster zeigt. Immer wenn die Chance da ist, richtig ins Aufstiegsrennen einzugreifen, patzt die Alte Dame.