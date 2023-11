Ex-Hertha-Coach Sandro Schwarz hat wohl neuen Klub und jetzt ergibt vieles Sinn!

Sandro Schwarz (45) und Marco Rose (47) verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Gut möglich, dass der Trainer von RB Leipzig bezüglich der Jobfrage weitergeholfen hat. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung übernimmt der Ex-Bundesliga-Coach noch in diesem Winter die New York Red Bulls. Am Dienstag wurde bekannt, dass der dort derzeit eingesetzte Trainer Troy Lesesne (40) kein neues Arbeitspapier erhält.

Der Weg für Schwarz ist frei.

Bis hierhin alles nichts Ungewöhnliches. Dass es aber ausgerechnet den 45-Jährigen nach Amerika zieht, scheint kein Zufall zu sein. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit hat auch RB Leipzigs Coach, Marco Rose (47), seine Finger mit im Spiel.

Die beiden ehemaligen Spieler des 1. FSV Mainz 05 verbindet bekanntermaßen eine tiefe Freundschaft. Rose betonte noch in diesem Jahr in einem Interview, dass "kein Blatt Papier" zwischen die Beziehung der beiden passen würde.

Umso mehr dürfte er sich eingesetzt haben, dass Schwarz einen lukrativen neuen Job bekommt - mit den passenden Spielern dazu! Denn es dürfte auch kein Zufall sein, dass Kicker wie Emil Forsberg (32) oder vielleicht auch Peter Gulacsi (33) den Kader der Red Bulls ordentlich aufputschen sollen. Für einen erfolgreichen Start im neuen Land sozusagen.

Solange das alles noch nicht unter Dach und Fach ist, bleibt das natürlich nur Spekulation. Fakt ist, dass man in New York ordentlich aufrüsten möchte, nachdem man in dieser Saison schon in der 1. Runde der Playoffs ausgeschieden war.