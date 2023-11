Doppel-Schock für RB Leipzig: Nicht nur Forsberg vor Absprung im Winter?

Leipzig - Klammert man das bittere Pokal-Aus in Wolfsburg (0:1) einmal aus, ist die bisherige Saison von RB Leipzig absolut im Soll. In der Champions League ist der Klub bereits am Achtelfinale, in der Bundesliga steht das Team auf dem Mindestziel vierter Platz. Daher müsste es im Winter eigentlich keine großen Veränderungen geben. Eigentlich.