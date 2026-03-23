Ex-Hertha-Star "kempft" überraschend um Champions League

Berlin/Como - Während sich mit Fredrik Andre Björkan (27) und Lazar Samardzic (24) im Achtelfinale jüngst zwei ehemalige Profis von Hertha BSC aus der Champions League verabschiedet haben, kämpft ein weiterer Ex-Spieler gerade einigermaßen überraschend um den Einzug in selbige.

Marc Oliver Kempf (31) bejubelt gegen den AC Mailand eines seiner bislang vier Saisontore. © Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

Als Marc Oliver Kempf (31) im Sommer 2024 überraschend von der Alten Dame nach Italien wechselte, rieben sich wohl viele Fans die Augen, denn seine Wahl fiel nicht auf einen der Top-Klubs, sondern er verließ die Hauptstadt, um seine Zelte fortan am malerischen Comer See aufzuschlagen.

Dass das sicherlich rein geografisch eine Verbesserung darstellte, darüber kann man wohl nicht streiten, aber dass er beim damaligen Aufsteiger in die Serie A auch sportlich noch einmal so richtig durchstarten würde, war zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen.

Denn Como 1907 wurde bei vielen Experten als einer der ersten Abstiegskandidaten gehandelt. Weit gefehlt, denn die Lombarden etablierten sich gleich in ihrem ersten Jahr in Italiens Oberhaus und schlossen die Spielzeit mit Kempf als absoluten Stammspieler auf Rang zehn ab.

Sein Ex-Klub durfte sich zwar über eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro freuen, verlor aber auch ein wichtiges Puzzleteil im Kader.