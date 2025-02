Ex-Hertha-Star plötzlich besser als Haaland, Kane und Salah

Das hätte sich beim Hauptstadtklub wohl niemand träumen lassen, war man hier doch froh, den teuren Transfer-Flop im Sommer 2023 endlich von der Gehaltsliste streichen zu können. Dafür ließ man ihn sogar ablösefrei in die Türkei ziehen.

Piatek liegt damit in der Rangliste aber vor äußerst namhaften Konkurrenten wie Kylian Mbappé (26), Mohamed Salah (32), Erling Haaland (24) oder Harry Kane (31).

Noch treffsicherer sind lediglich FC Barcelonas Bundesliga-Legende Robert Lewandowski (36) mit 30 Buden in 32 Partien und der Schwede Viktor Gyökeres (26), der in ebenso vielen Spielen bereits 34 Mal für Sporting Lissabon netzen konnte.

Der Pole konnte für seinen Klub Istanbul Başakşehir in der laufenden Saison in 34 Pflichtspielen nämlich bereits 28 Tore erzielen. Damit rangiert er nach Angaben von " transfermarkt.de " zurzeit auf Platz drei der europäischen Top-Stürmer.

Bei Hertha BSC hatte Krzysztof Piatek nur selten Grund zum Jubeln. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Piateks Geschichte in Berlin begann zu einer Zeit, in der die Blau-Weißen dank einer 374 Millionen Euro schweren Finanzspritze von Investor Lars Windhorst (48) finanziell noch auf Rosen gebettet waren.

Im Winter 2020 wechselte der Mittelstürmer unter der Ägide von Jürgen Klinsmann (60) zu Zeiten des "Big City Clubs" für stolze 24 Millionen Euro vom AC Mailand zur Alten Dame.

Dieser Vize-Rekordablöse - nur Lucas Tousart (27) war bei seinem Wechsel an die Spree noch eine weitere Million teurer - und seinem hohen Gehalt konnte der polnische Nationalspieler aber nie gerecht werden.

In 58 Pflichtspiel-Einsätzen für den Berliner Sport Club traf der Pole lediglich 13 Mal ins Schwarze und steuerte vier Torvorlagen bei.

Es folgte seine Rückkehr nach Italien mit zwei wenig erfolgreichen Leihen zur AC Florenz und US Salernitana, sodass keiner der Vereine am Ende die zuvor vereinbarte Kaufoption zog. Beim Erdogan-Klub Başakşehir erlebt Krzysztof Piatek jetzt also seine Renaissance.