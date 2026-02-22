Finales Aufstiegs-Debakel? Hertha BSC geht im Dauerregen von Paderborn unter!

Paderborn - Das war's wohl mit dem Aufstieg: Hertha BSC hat die vermutlich letzte Bundesliga-Ausfahrt nach einer derben 2:5 (1:3)-Packung beim SC Paderborn verpasst und liegt mittlerweile zehn Punkte hinter Platz drei.

Sebastian Klaas (r.) schiebt den Ball an Tjark Ernst (l.) vorbei und erzielt bereits nach sieben Minuten die Paderborner Führung. © Swen Pförtner/dpa

Zwar wollte Hertha-Coach Stefan Leitl vor der Partie nichts von einem Endspiel wissen, aber die krachende Pleite hat wohl die letzte Chance auf die lang ersehnte Rückkehr ins Oberhaus zunichtegemacht - insbesondere, wenn man die schwache Leistung zugrunde legt.

Die Berliner standen von Beginn an viel zu tief und so gab es bereits nach sieben Minuten vollkommen zurecht die kalte Dusche. Raphael Obermair durfte von links vollkommen unbedrängt flanken und fand in der Mitte Sebastian Klaas, der beinahe ebenso unbedrängt in den Strafraum einlaufen und die Kugel zur Führung über die Linie drücken durfte - so darf man nicht verteidigen, wenn man aufsteigen will.

Die Ostwestfalen blieben am Drücker und stellten in der 20. Minute nach einer Ecke auf 2:0. Tjark Ernst wurde in bester Arsenal-Manier geschickt geblockt, sodass Tjark Scheller letztendlich keine Mühe mehr hatte, das Spielgerät in die Maschen zu spitzeln. Der VAR überprüfte die Szene noch auf ein Handspiel, aber der Treffer zählte.

Kurz vor der Pause gestalteten die Blau-Weißen eine bis dahin katastrophale erste Hälfte quasi aus dem Nichts ein wenig erträglicher. Die Gäste nutzten einen SCP-Fehler eiskalt aus und brachten ihren ersten Abschluss sehenswert im gegnerischen Kasten unter. Luca Schuler beförderte nach 39 Zeigerumdrehungen eine Hereingabe von Marten Winkler per Hacke ins Netz und tunnelte dabei auch noch Gäste-Keeper Dennis Seimen.

Die Hausherren blieben davon aber unbeeindruckt und ließen zwei weitere Hundertprozentige liegen. In der Nachspielzeit nutzte Nick Bätzner dann aber doch noch das nächste BSC-Abwehrchaos und erhöhte hochverdient auf 3:1.