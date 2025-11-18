Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten: Hertha zittert um Reese

Berlin - Muss Hertha BSC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ohne ihren Superstar auskommen? Die Berliner zittern um Fabian Reese (27).

Fabian Reese (27) hat erneut das Training abgebrochen. © IMAGO / Nordphoto

Der Flügelflitzer kehrte am Dienstag zwar auf den Schenckendorffplatz zurück, konnte laut B.Z. aber erneut nicht die Einheit beenden. Stattdessen musste er wieder vorzeitig abbrechen.

Wortlos ging es in die Kabine. Jetzt muss wohl doch gezittert werden, ob es noch bis Freitag reicht. Dann will Hertha die Siegesserie gegen Braunschweig ausbauen. Ohne ihren Unterschiedsspieler?

Reese musste schon am Montag das Training vorzeitig abbrechen. Mit bandagiertem Knie ging es per Golfcart in die Kabine. Jetzt tauchten offenbar erneut Beschwerden auf.

Die gute Nachricht: Michael Cuisance (26) absolvierte die komplette Einheit mit. Auch der Franzose, zuletzt in Top-Form, musste das gestrige Training vorzeitig abbrechen.