Trainingsschock bei Hertha: Sorgen um Reese und Cuisance?
Berlin - Es hätte so schön sein können: Nach viereinhalb Monaten Pause rückt Pascal Klemens (20) langsam näher. Der Defensivspezialist konnte am Montag immerhin große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Auch Dawid Kownacki (28) und Linus Gechter (21) mischten wieder voll mit. Dennoch endete die Einheit unschön.
Wie unter anderem Bild berichtete, musste Fabian Reese (27) das Training mit bandagiertem Knie abbrechen. Per Golfcart ging es in die Kabine.
Zuvor musste bereits Michael Cuisance (26) mit Beschwerden am rechten Sprunggelenk den Schenckendorffplatz vorzeitig verlassen.
Ausgerechnet Reese und Cuisance! Beide sind absolute Säulen im Berliner Spiel. Der Franzose präsentierte sich zuletzt auf der Zehn in Top-Form. Jetzt droht womöglich eine Zwangspause.
Auch bei Reese schrillen die Alarmglocken. Hertha BSC ist diese Saison zwar nicht mehr ganz so abhängig von ihrem Superstar, dennoch wäre der Ausfall des Kapitäns ein herber Verlust.
Die gute Nachricht: Der Bild zufolge soll es sich bei Reese nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Ob es aber tatsächlich für ihn und auch für Cuisance bis Freitag reicht, wird sich zeigen. Dann empfangen die zuletzt formstarken Berliner Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion.
Hertha BSC: Deyovaisio Zeefuik wieder eine Option für die Startelf
Zumindest in der Abwehr kann Stefan Leitl (48) beinah aus dem Vollen schöpfen. Mit Deyovaisio Zeefuik (27), seinem Vertreter Michal Karbownik (24) und neuerdings Niklas Kolbe (27) hat der Übungsleiter auf der Linksverteidigerposition die Qual der Wahl.
Keine Option aber ist weiterhin John Anthony Brooks (32). Der Hertha-Rückkehrer hat noch immer Probleme am Sprunggelenk. Auch am Montag konnte er erneut nicht trainieren.
Titelfoto: IMAGO / Nordphoto