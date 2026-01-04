Hertha trotzt Reise-Chaos: "Die Jungs haben überragend mitgezogen"

Lagos (Portugal) - Der Start verlief denkbar schlecht. Eigentlich wollte Hertha BSC bereits am Samstagnachmittag ins Trainingslager nach Portugal aufbrechen, geflogen wurde aber erst am späten Samstagabend - und das nur, weil die Alte Dame noch einen Charterflug organisieren konnte.

Stefan Leitl (48) findet in Lagos optimale Bedingungen. © TAG24/Andreas Gora/dpa

Die Mannschaft saß bereits im Flieger, als nach langer Verspätung der Eurowings-Flug komplett gestrichen wurde. Der Wintereinbruch am BER machte den Berlinern einen Strich durch die Rechnung.

Erst gegen Mitternacht landeten die Berliner dann endlich in Faro - über sieben Stunden später als eigentlich geplant. Was für eine Odyssee.

Auswirkungen soll das Flug-Chaos auf die restlichen Tage während des Trainingslagers aber nicht haben: "Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Wie es organisiert wurde: ohne Hektik, ohne Stress. Wir haben die Optionen ausgelotet und für uns das Beste dann daraus gemacht. Die Jungs haben überragend mitgezogen. Wir sind froh, dass wir hier sind", sagte Trainer Stefan Leitl (48) in einer Medienrunde.

Obwohl die Hertha-Stars teilweise einen langen Tag (vor dem Abflug war noch Training) in den Knochen hatten, ließen sie sich nicht die Laune verderben. "Trotzdem hatten wir diese positive Grundstimmung. Es war echt top."

Und die lange Reise hat sich gelohnt. In Portugal könnten die Bedingungen kaum besser sein. Eben noch im Schnee-Chaos schwitzten die Berliner am Sonntagvormittag bei strahlendem Sonnenschein und 15 Grad. Leitl: "Wir wollen uns bestmöglich vorbereiten. Wir haben hier Top-Bedingungen. Einen Super-Rasen wie hier wäre in Berlin jetzt nicht möglich gewesen. Dann geht es um Kleinigkeiten, um Nuancen."