Hand-Dusel bei Hertha-Sieg: Alte Dame lässt Angstgegner keine Chance

Berlin - Zum Glück gibt es in der zweiten Runde noch keinen Videobeweis! Hertha BSC steht nach einem 3:0 (1:0) über Angstgegner SV Elversberg völlig verdient im Achtelfinale des DFB-Pokals . Die Alte Dame zeigte eine starke Leistung, hatte in der ersten Halbzeit in einer Szene aber mächtig Dusel.

Marton Dardai freut sich über das 1:0. © Andreas Gora/dpa

Hertha konnte den Schwung aus dem Last-Minute-Sieg zunächst nicht mitnehmen. Der Respekt vor dem Angstgegner aus dem Saarland war deutlich zu sehen. Die erste Viertelstunde ging daher klar an die Gäste.

Das Tor aber machten die Berliner. Diego Demme schaltete sofort um und schickte Michaël Cuisance mit einem Traumpass auf Reisen. Der Franzose blieb frei vor dem Kasten cool und jagte die Pille ins Netz - die Führung für die Gastgeber.

Erster Schuss aufs Tor, erster Treffer. So konnte es weitergehen. Dann aber folgte der wohl größte Aufreger des Spiels. Wieder stand Vorlagengeber Demme im Mittelpunkt.

Nur mit ganz viel Mühe und dem Pfosten konnte Tjark Ernst gerade noch so das Eigentor verhindern. Bei genauem Hinsehen aber wurde klar: Demme hatte den Ball ganz klar mit der Hand gespielt. Der Elfmeterpfiff blieb aber aus.

Zur Erinnerung: Den Videobeweis gibt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals nicht. Da hatten die Berliner Riesen-Glück.