Hertha BSC: Ist der Berliner Weg erneut zum Scheitern verurteilt?

Berlin - Hertha BSC und seine Eigengewächse, das will einfach nicht so recht zusammenpassen, eine fatale Entwicklung, wo die Alte Dame gerade jetzt mehr denn je auf den Berliner Weg angewiesen ist.

Chinedu Ede (37, l.) und Ashkan Dejagah (38, r.) galten bei Hertha BSC als Teil einer goldenen Generation. (Archivfoto) © Gero Breloer dpa/lbn

Denn die klamme Kasse beim Hauptstadtklub gibt nach wie vor nicht viel für mögliche Neuzugänge her, sodass weiterhin auf Nachwuchstalente gebaut werden muss.

Und die werden bei Hertha auch in aller Regelmäßigkeit herangeführt. Nicht umsonst gilt die Jugendabteilung in Charlottenburg als eine der besten in Deutschland.

Allerdings konnte dieses Potenzial im Profibereich nur selten voll ausgeschöpft werden. Allzu oft haben die hoffnungsvollsten Kicker den Verein verlassen und woanders ihre große Karriere gestartet.

Im Sommer 2007 verließen Kevin-Prince Boateng (37), Ashkan Dejagah (38) und Jérôme Boateng (36) den Klub, ein Jahr später folgte auch Chinedu Ede (37). Damit verloren die Berliner in kurzer Zeit vier der vielversprechendsten Talente. Neben dem Geld soll damals auch ein Konflikt mit den alteingesessenen Spielern eine Rolle gespielt haben.

Ein ähnliches Schicksal deutet sich für die Blau-Weißen im kommenden Sommer an, das jetzt im Winter sogar schon seinen Ausgang nehmen könnte, beziehungsweise bereits genommen hat.