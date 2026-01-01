Nicht nur Eitschberger will weg: Wer noch bei Hertha auf der Streichliste steht
Berlin - Der erste Spieler hat seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt: Julian Eitschberger (21) will weg. Vergangene Saison noch an Essen ausgeliehen, witterte das Eigengewächs seine Chance, doch sowohl Deyovaisio Zeefuik (27), Innenverteidiger Linus Gechter (21), als auch Michal Karbownik (24) haben dem Rechtsverteidiger derzeit den Rang abgelaufen.
Nun will das Eigengewächs Hertha BSC noch im Winter verlassen. Konkretes Interesse soll es gleich von zwei Zweitligisten geben, berichtet der Kicker. Ob die aber auch die geforderte Ablösesumme zahlen können? Dem Fachmagazin zufolge verlangt der Hauptstadtklub einen siebenstelligen Betrag,
Bei Agustin Rogel (28) dürfte es deutlich weniger sein. Seit eineinhalb Jahren versucht die Alte Dame die Abwehrkante loszuwerden. Zunächst per Leihe nach Brasilien, doch ein Kauf kam nicht zustande. Auch nicht im Sommer. Jetzt der nächste Versuch ihn von der Gehaltsliste runterzukommen.
Klappt es wieder nicht, ist der Innenverteidiger spätestens im Sommer weg. Sein Vertrag läuft 2026 aus.
Ähnlich die Situation bei Bilal Hussein (25). Den Schweden hat man ehrlicherweise schon fast wieder vergessen. Nach dem Abstieg spät in der Transferphase verpflichtet, kam er nie über die Ergänzungsrolle hinaus.
Wurde der Sechser unter Pal Dardai (49) zumindest sporadisch noch eingesetzt, spielte er weder unter Cristian Fiél (45), noch unter Stefan Leitl (48) eine Rolle.
Zieht es Hussein zurück nach Schweden?
Hussein wurde bereits in die U23 abgeschoben, kommt aber selbst in der Regionalliga nicht mehr zum Zug (letzter Einsatz im Oktober). Mittlerweile will auch der 25-Jährige nur noch weg. Zuletzt kam sogar etwas Bewegung rein. Wie Bild berichtet, soll er vor der Rückkehr in seine Heimat stehen. Konkret wurde es allerdings seitdem nicht. Stand jetzt ist Hussein weiter bei Hertha.
Beim Ex-Auer Tim Hoffmann (20) wiederum ist die Konkurrenz zu groß. Lediglich ein einziger Saisoneinsatz im Unterhaus steht in seiner Vita. Viel ausrichten konnte er die letzten 12 Minuten auch nicht mehr.
Als der Abwehrspieler gegen Elversberg (0:2) reinkam, war das Spiel bereits gelaufen. Spielpraxis sammelt der Innenverteidiger nur noch in der Regionalliga, doch auch das Talent will weg. Sowohl eine erneute Leihe, als auch ein endgültiger Abgang scheinen möglich.
Eine Leihe sollte es eigentlich auch bei Dion Ajvazi (21) werden, der noch auf sein Zweitligadebüt wartet. Durch eine Sprunggelenksverletzung kann man den 21-Jährigen aber wohl vorerst von der Streichliste streichen.
