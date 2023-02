Hertha BSC landet Befreiungsschlag dank dreier Bubis: Jugend forscht im Olympiastadion

Ein Befreiungsschlag wie ein Hammer und drei Bubis aus der Akademie haben Hertha BSC am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach in die Erfolgsspur zurückgeführt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Es war ein Befreiungsschlag oder viel mehr ein Befreiunsgshammer, als Abwehrspieler Marton Dardai (21) am Sonntag in der 52. Minute im Olympiastadion durchlud und Hertha BSC mit 2:1 in Führung ballerte.

Marton Dardai (21, 2.v.r.) wird nach seinem Traumtor von seinem Mannschaftskameraden gefeiert. © Soeren Stache/dpa Das Geburtstagskind nahm einen Rückpass von Tolga Cigerci (30) aus rund 25 Metern in zentraler Position direkt mit der linken Klebe und nagelte das Kunstleder unhaltbar in den rechten Winkel an die Unterkante der Latte! Dieses absolute Traumtor erweckte die Alte Dame offenbar endlich aus dem Winterschlaf und setzte neue Kräfte frei, bei Spielern und Fans, die den herrlichen Treffer natürlich frenetisch feierten, so wie das auch der stolze Papa Pal Dardai (46) auf der Tribüne tat. "Startelf, Tor und drei Punkte – viel schöner kann ich mir einen Geburtstag nicht vorstellen", freute sich Marton nach Spielende. Dabei verdankte der waschechte Hertha-Bubi seinen Einsatz in der Startformation wohl in erster Linie einer Systemumstellung von Trainer Sandro Schwarz (44). Hertha BSC Hertha-Trainer Sandro Schwarz: "Das Ur-Vertrauen ist da" Der behielt seinen zur Halbzeit eingeschlagenen Kurs aus dem Frankfurt-Spiel bei und setzte diesmal von Beginn an auf eine Dreierkette in der Abwehr. Mit Erfolg wie sich am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zeigte. Und Schwarz bewies bei seinen Wechseln obendrein wahrlich ein goldenes Händchen. Sowohl die Umstellungen in der Startformation als auch die Einwechslungen in der Partie selbst, führten zu Zählbarem.

Akademie-Spieler schießen Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach auf die Siegerstraße