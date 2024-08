Hertha BSC mit viel Leerlauf nach Tabakovic-Abgang: "Geht um die drei Punkte"

Am Ende benötigte die Alte Dame die gütige Mithilfe der Gäste, um den ersten Sieg in der 2. Bundesliga unter Coach Cristian Fiél (44) einzufahren.

Hertha-Coach Cristian Fiél (44) haben nach der Hitzeschlacht gegen Regensburg nur die drei Punkte interessiert. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Und dann wäre da auch noch die Tatsache, dass der 30-Jährige in der laufenden Spielzeit selbst noch gar kein Faktor für die Blau-Weißen war und weder in Liga noch DFB-Pokal knipsen konnte.

Seinen Platz in der Startelf nahm zunächst Luca Schuler (25) ein. "Auf der Neun hatte ich die Qual der Wahl", erklärte Fiél und entschied nach den Trainingseindrücken.

Und damit hätte er beinahe ein goldenes Händchen bewiesen, denn der 25-Jährige hätte die Hausherren schon früh in Führung schießen können.

"Ich glaube, wenn er das Tor am Anfang macht, dann ist es auch für ihn noch mal was ganz anderes, so läufst du diesem Ding ein wenig hinterher", meinte sein Trainer, war sich aber sicher: "Wir werden viel Freude an ihm haben."

Auch dem Hertha-Spiel hätte eine frühe Führung Sicherheit gebracht, aber so musste die Mannschaft bis zum Ende zittern. "Heute war das Quäntchen auf unserer Seite. Ich sage aber auch: So ein Quäntchen muss man sich über einen Zeitraum erarbeiten. Ich glaube, das haben wir gemacht", konstatierte Cristian Fiél.