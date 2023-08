Hertha BSC: Pal Dardai spricht Mannschaft Qualität für die 2. Bundesliga ab

Berlin - Das hat gesessen! Trainer Pal Dardai (47) hat am Samstagabend ein vernichtendes Urteil über den Zustand von Hertha BSC gefällt: Nach der schmerzvollen 0:3-Niederlage beim HSV hat er seiner Mannschaft in der aktuellen Verfassung die Qualität für die 2. Bundesliga abgesprochen!

Hertha-Coach Pal Dardai (47) war nach der 0:3-Schlappe gegen den HSV reichlich bedient. © Axel Heimken/dpa

In der Tat stehen die Berliner nach drei Spieltagen im Unterhaus als schlechtester Absteiger aller Zeiten dar, denn auch bei der fußballerischen Demontage in Hamburg, konnten die Blau-Weißen keinen Treffer erzielen, hatten während der 90 Minuten nicht eine echte Großchance.

Null Punkte, null Tore bei fünf Gegentreffern, Platz 18, lautet die vernichtende Bilanz. Das erinnert stark an Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen waren nach dem Abstieg aus der Bundesliga ähnlich schlecht nach drei Spieltagen in der vergangenen Saison platziert, konnten aber immerhin zwei Treffer markieren.

Am Ende mussten die Arminen aber in der Relegation trotzdem die Segel streichen und wurden direkt in die 3. Liga durchgereicht. Droht der Alten Dame nun ein ähnliches Schicksal, das zunächst durch die Erteilung der DFL-Lizenz noch abgewendet werden konnte?

Wenn man den Worten von Dardai lauscht, klingt das fast so: "Die Kabine, die Trainings, wenn man das beobachtet, das ist einfach gut. Zum Schluss ist es vielleicht die Qualität und wir sind nicht stark genug für diese Liga", fand er deutliche Worte am Sky-Mikrofon.