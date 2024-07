Hertha BSC rüstet Mittelfeld auf: Wer muss jetzt gehen?

Berlin - Hertha BSC rüstet sich für den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga und besonders das Mittelfeld haben die Verantwortlichen um den neuen Coach Cristian Fiel (44) als große Baustelle ausgemacht.

Der neue Hertha-Coach Cristian Fiel (44) bastelt mit Hochdruck an seinem Kader für die kommende Zweitligasaison. © Soeren Stache/dpa

Mit Kevin Sessa (23) aus Heidenheim und Ex-Bayern-Profi Michael Cuisance (24) haben die Berliner mittlerweile das Zentrum verstärkt und auch auf dem defensiven Part gibt es Bewegung.

In Diego Demme (32) hat der Hauptstadtklub wohl endlich die erfahrene Führungsfigur gefunden, die so lange in der Schaltzentrale vermisst wurde. Der Mittelfeldmotor ist seit Juli offiziell vereinslos, soll sich allerdings bereits mit der Hertha über einen Transfer einig sein.

Laut "Kicker" will der Hauptstadtklub zudem einen weiteren Sechser für den neuen Kader verpflichten. Damit wird der Platz im Mittelfeld zusehends enger - wohl zu eng für einige Spieler.

Einem Bild-Bericht zufolge sollen drei Mittelfeldakteure auf der Streichliste der Blau-Weißen stehen. Dabei handelt es sich demnach um Andreas Bouchalakis (31), sowie Bradley Ibrahim (19) und Bilal Hussein (24). Alle drei haben wohl (vorerst) keine Zukunft an der Spree.

Für Bouchalakis neigt sich die Zeit bei der Hertha nach nur einer Saison offenbar schon wieder dem Ende zu. Der Grieche hat zwar noch Vertrag bis 2025, soll nach Möglichkeit aber verkauft werden.