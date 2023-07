Hertha BSC schnappt sich Linksverteidiger zum Nulltarif aus der Bundesliga

Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Bundesligisten an die Spree und unterzeichnet zunächst für ein Jahr bei den Berlinern , wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab.

Jeremy Dudziak (27) wird auf der linken Abwehrseite der Konkurrent von Anderson Lucoqui sein. © Daniel Karmann/dpa

Bei den Blau-Weißen will der Deutsch-Angolaner einen sportlichen Neuanfang in Angriff nehmen. "Hertha ist ein großer Klub, ein richtiger Traditionsverein. Ich bin stolz, jetzt ein Teil davon zu sein und werde in jedem Training und jedem Spiel alles reinwerfen, um zu einer gelungenen Saison beizutragen", kündigte die neue Nummer 21 der Spree-Athener an.

Anderson wird sich auf Herthas linker Außenbahn mit Jeremy Dudziak (27) um einen Stammplatz duellieren. Eine Rückkehr des aktuell vereinslosen Ex-Nationalspielers Marvin Plattenhardt (31) scheint damit vom Tisch zu sein.

Lucoqui gilt als kostengünstige Alternative zu Michal Karbownik (22). Der Alten Dame wurde ein Interesse an dem polnischen Nationalspieler aus der Premier League nachgesagt.



Allerdings dürfte der 22-Jährige von Brighton & Hove Albion, der in der vergangenen Spielzeit einen guten Eindruck bei seinem Leih-Klub Fortuna Düsseldorf hinterließ und die 2. Bundesliga somit bereits kennt, schlichtweg zu teuer für die Herthaner gewesen sein.

Erstmeldung vom 25. Juli, 18.49 Uhr. Aktualisiert um 19.55 Uhr.