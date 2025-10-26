Hertha BSC: So nah liegen Glück und Pech manchmal beieinander

Berlin - Ein Schuss, ein Tor, ein kollektiver Aufschrei: So oder so ähnlich kann man den Last-Minute-Sieg von Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf vom Samstagabend zusammenfassen. Die Geschichte hätte aber auch ganz anders ausgehen können.

Maurice Krattenmacher (20, M.) ist der umjubelte Hertha-Held des Abends gewesen. © Andreas Gora/dpa

"Am Ende des Tages ist es halt ein Lucky Punch und du gewinnst das Spiel", fasste Stefan Leitl (48) das Geschehen auf der Pressekonferenz nach Schlusspfiff relativ nüchtern zusammen.

Dabei brodelte es Minuten zuvor auch in dem Hertha-Coach, der nach dem Traumtor von Maurice Krattenmacher (20) zum Sprint ansetzte, um mit seinen Kickern zu jubeln.

Sein Joker stach, und wie. Die Bayern-Leihgabe fasste sich in der sechsten Minute der Nachspielzeit ein Herz und nagelte die Kugel mit einem herrlichen Linksschuss in den rechten Winkel. "Freut mich natürlich sehr, speziell für Maurice, dass ihm das Tor gelungen ist", lobte Leitl den Youngster.

"Ich versuche, mich nach meinen Einwechslungen zu zeigen, damit ich für die erste Elf infrage komme", erklärte der 20-Jährige nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon. Das ist ihm mit seinem traumhaften Debüt-Treffer für die Alte Dame eindrucksvoll gelungen.

Einer dürfte sich über den späten Siegtreffer wohl am meisten gefreut haben: Jon Dagur Thorsteinsson (26). Der isländische Nationalspieler wurde gemeinsam mit dem späteren Torschützen in der 59. Minute aufs Feld gebracht, verpasste es aber, die Blau-Weißen schon früher in Führung zu schießen.