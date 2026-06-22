Verliert Hertha BSC noch einen Schlüsselspieler? Er könnte ihn ersetzen

Berlin - Der Aderlass bei Hertha BSC ist schon jetzt groß und er könnte noch weitergehen, denn der Alten Dame droht der Abgang eines weiteren Leistungsträgers - ausgerechnet wieder zum VfL Wolfsburg .

Tjark Ernst (23) soll vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg stehen. © Swen Pförtner/dpa

Nach Kapitän Fabian Reese (28) könnten sich die Wölfe erneut bei ihrem neuen Ligarivalen bedienen. Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung vermeldet, sollen nämlich auch die Gespräche mit Tjark Ernst (23) bereits weit fortgeschritten sein.

Der Stammkeeper der Blau-Weißen soll in Wolfsburg "Maskenmann" Kamil Grabara (27) ablösen. Nach dem überraschenden VfL-Abstieg wird damit gerechnet, dass der polnische Nationalkeeper den Verein verlassen wird.

Nach Informationen des Blattes sollen die Verhandlungen mit dem 23-Jährigen aber aktuell unterbrochen worden sein, aufgrund eines Trauerfalls in seiner Familie.

Ernst sollen allerdings auch Angebote aus der Bundesliga vorliegen. Verhandlungen mit dem Hauptstadtklub wären bei seinem Abgang nicht notwendig, da der Keeper über eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro in seinem Vertrag verfügen soll.

Sein Verkauf wäre zwar ein weiterer herber sportlicher Verlust für die Berliner, würde allerdings erneut frisches Geld in die klamme Kasse spülen.