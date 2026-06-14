Hertha BSC: Macht Reese den Kruse? Warum ein Wechsel trotz Abstieg Sinn ergibt
Berlin - Fabian Reese (28) träumt von der Bundesliga und da der Traum mit Hertha BSC bislang nicht in Erfüllung gegangen ist, will er jetzt offenbar trotz unzähliger Treue-Bekundungen doch wechseln - zu einem Zweitligisten.
Nach Informationen von "Bild" soll sich der Starspieler und Publikumsliebling der Alten Dame mit dem VfL Wolfsburg bereits auf sämtliche persönliche Vertragskonditionen geeinigt haben.
Nach der Rückkehr aus seinem Urlaub soll der Flügelflitzer auch schon seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen um Benjamin Weber (46) hinterlegt haben. Die Niedersachsen hatten zuvor heftig an dem Rechtsfuß gebaggert.
Demnach müssen sich jetzt nur noch die beiden Vereine über die Ablösemodalitäten verständigen. Laut dem Boulevardblatt will der Hauptstadtklub seinen Star nicht unter acht Millionen Euro ziehen lassen - die Wölfe aber nur sechs bezahlen - für einen Transfer müssten sich also beide Seiten erst noch annähern.
Damit würde der 28-Jährige den gleichen Weg beschreiten wie Max Kruse (38) der im Winter 2022 Union Berlin in Richtung Autostadt verließ, um "unfinished Business" zu erledigen - dass es bei seinem Abgang auch um viel Geld ging, ist ein offenes Geheimnis.
Und dieser Wechsel hatte einen weiteren Vorteil, denn Max und seine Frau Dilara (35) konnten ihren Wohnsitz in der Hauptstadt behalten - schließlich dauert es mit dem ICE nur circa eine Stunde nach Wolfsburg.
Fußball in Wolfsburg, Leben in Berlin: Macht's Fabian Reese wie einst Max Kruse?
Ob Reese einen ähnlichen Plan verfolgen würde, bleibt abzuwarten. Allerdings hat er in der Vergangenheit immer wieder seine Liebe zu Berlin betont und betreibt in der Spree-Metropole mit seiner Verlobten Johanna Grünewald auch eine Initiative für soziale Projekte.
In dieser Hinsicht würde ein Wechsel zum VfL also durchaus Sinn ergeben. Und auch seinem Bundesliga-Traum dürfte er damit wohl ein großes Stück näherkommen, denn die Wölfe werden nach dem überraschenden Abstieg alles daran setzen, sofort ins Oberhaus zurückzukehren.
Für den Hauptstadtklub, der den Gürtel nach dem neuerlich verpassten Aufstieg deutlich enger schnallen muss und auf Transfererlöse angewiesen ist, wäre der Abgang seines Starspielers in sportlicher Hinsicht wohl eher fatal. Ablöse und Einsparung seines üppigen Gehalts könnten sich am Ende aber auch als Segen herausstellen.
Dass die Fans der Blau-Weißen das sicherlich anders sehen werden, steht außer Frage, besonders nachdem Fabian Reese immer wieder seine Liebe zu Hertha betont hatte. Den Unmut darüber, dass er jetzt ausgerechnet bei einem Liga-Konkurrenten anheuert, dürfte er dann spätestens bei seiner Rückkehr ins Olympiastadion zu spüren bekommen.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa, Tom Weller/dpa (Bildmontage)