Hertha BSC: Macht Reese den Kruse? Warum ein Wechsel trotz Abstieg Sinn ergibt

Berlin - Fabian Reese (28) träumt von der Bundesliga und da der Traum mit Hertha BSC bislang nicht in Erfüllung gegangen ist, will er jetzt offenbar trotz unzähliger Treue-Bekundungen doch wechseln - zu einem Zweitligisten.

Fabian Reese (28) soll sich mit dem VfL Wolfsburg auf einen Wechsel verständigt haben. © Swen Pförtner/dpa

Nach Informationen von "Bild" soll sich der Starspieler und Publikumsliebling der Alten Dame mit dem VfL Wolfsburg bereits auf sämtliche persönliche Vertragskonditionen geeinigt haben.

Nach der Rückkehr aus seinem Urlaub soll der Flügelflitzer auch schon seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen um Benjamin Weber (46) hinterlegt haben. Die Niedersachsen hatten zuvor heftig an dem Rechtsfuß gebaggert.

Demnach müssen sich jetzt nur noch die beiden Vereine über die Ablösemodalitäten verständigen. Laut dem Boulevardblatt will der Hauptstadtklub seinen Star nicht unter acht Millionen Euro ziehen lassen - die Wölfe aber nur sechs bezahlen - für einen Transfer müssten sich also beide Seiten erst noch annähern.

Damit würde der 28-Jährige den gleichen Weg beschreiten wie Max Kruse (38) der im Winter 2022 Union Berlin in Richtung Autostadt verließ, um "unfinished Business" zu erledigen - dass es bei seinem Abgang auch um viel Geld ging, ist ein offenes Geheimnis.

Und dieser Wechsel hatte einen weiteren Vorteil, denn Max und seine Frau Dilara (35) konnten ihren Wohnsitz in der Hauptstadt behalten - schließlich dauert es mit dem ICE nur circa eine Stunde nach Wolfsburg.