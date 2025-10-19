Hertha BSC stolpert gegen Kellerkind: "Setze ich mich zu früh auf den Arsch"

Berlin/Bochum - Ende der Aufholjagd: Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste sich Hertha BSC am Samstagabend ausgerechnet bei Kellerkind VfL Bochum mit 2:3 geschlagen geben . Der Grund für die Pleite ist hausgemacht.

Toni Leistner (35, l.) hat vor dem 0:3 einen entscheidenden Zweikampf gegen Kontrahent Philipp Hofmann (32) verloren - es war nicht sein einziger Fehler. © Ulrich Hufnagel/dpa

"Ich finde, wir haben echt ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wenn man sich die Entstehung der Gegentore ansieht, muss man leider sagen, dass wir da schon unsere Karten mit drin hatten", konstatierte Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz nach der Partie.

In der Tat fielen alle drei Gegentore nach eigenen Fehlern. Abwehrchef Toni Leistner (35) spielte dabei eine zentrale Rolle.

"Ich kann das heute schon auf meine Kappe nehmen. Beim 0:1 muss ich das Kopfballduell gewinnen, beim 0:2 setze ich mich zu früh auf den Arsch. Beim 0:3 war die Abstimmung zwischen mir und Tjark [Ernst, Anm. d Red.] nicht so gut", räumte der Innenverteidiger nach Abpfiff am Sky-Mikrofon ein.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Michal Karbownik (24) den VfL unfreiwillig per Eigentor in Führung brachte und ausgerechnet Kapitän Fabian Reese (27) vor dem 0:2 ein fataler Ballverlust im Mittelfeld unterlief.

"Dementsprechend liegst Du dann 3:0 zurück was, glaube ich, den Spielverlauf insgesamt nicht widergespiegelt hat", stellte der Hertha-Coach fest.