Hertha BSC: Überraschung im Trainingslager! Drei dürfen gehen

Nader El-Jindaoui (27) gehört auch nach der Winterpause zum Profikader von Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Der gebürtige Berliner war am Mittwoch beim Trainingsauftakt der A-Mannschaft dabei und darf wohl auch das anstehende Trainingslager in Alicante absolvieren, das will zumindest die "Bild" im Vorfeld erfahren haben. Er soll am Sonntag mit der Mannschaft in den Flieger nach Spanien steigen.

Damit hat der 27-Jährige das geschafft, was ihm die wenigsten zugetraut haben, ist er den meisten doch eher als Influencer mit Millionen Followern bei Instagram, TikTok und YouTube bekannt. Allerdings hat Jindaoui selbst immer wieder betont, dass er in erster Linie Fußballer sei.

Das haben mittlerweile auch Coach Pal Dardai (47) und Sportdirektor Benjamin Weber (43) erkannt und loben den Flügelstürmer für seinen Arbeitseifer. Er würde "in jedem Training sein Leben auf dem Platz" lassen, betonte Weber.

Nader stand in der 2. Bundesliga bislang dreimal im Hertha-Kader, wurde im letzten Spiel vor der Winterpause beim 0:0 gegen den VfL Osnabrück eingewechselt. Seine bisherige Sternstunde hatte der Senkrechtstarter aber zweifelsohne im DFB-Pokal beim 8:6-Erfolg gegen den HSV.

Nach seiner Einwechslung in der 80. Minute gehörte der Linksfuß zu den Leistungsträgern und zeige sich im Elfmeterschießen nervenstark und treffsicher.