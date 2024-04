Hertha BSC verabschiedet sich trotz "Gehirnwäsche" endgültig vom Aufstieg

Hertha-Coach Pal Dardai (48) hat seine Truppe während der ersten Halbzeit lautstark dazu aufgefordert, Fußball zu spielen. © David Inderlied/dpa

Den direkten Aufstieg hatten die Berliner sowieso längst abgehakt, doch Optimisten schielten immer noch mit einem Auge auf den dritten Platz, der zum Playoff mit dem 16. der Bundesliga berechtigt.

Auch darum forderte Coach Pal Dardai von seinen Spielern im Vorfeld der Begegnung den dritten Dreier in Folge - es wären in dieser Saison die ersten drei Siege in Serie gewesen. Die Pleite in Karlsruhe beendete die Siegesserie nun aber.

Zwar ist der Sprung auf den Relegationsrang bei vier ausstehenden Partien und elf Punkten Rückstand rein rechnerisch immer noch möglich, das würde allerdings voraussetzen, dass Fortuna Düsseldorf, die aktuell den begehrten dritten Tabellenplatz belegen, alle weiteren Spiele verlieren müsste.

Davon ist jedoch nicht auszugehen, sodass der Hauptstadtklub sich jetzt in Ruhe auf mindestens ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga vorbereiten kann - ob mit oder ohne Coach Pal Dardai (48) wird sich im Sommer zeigen.