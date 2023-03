Hertha BSC verpasst Befreiungsschlag: "Ein gewonnener Punkt, aber auch zwei verlorene"

Herthas Marco Richter (25) und Lucas Tousart (25) zeigten gegen Mainz über weite Strecken eine couragierte Leistung, verpassten es aber sich zu belohnen. © Soeren Stache/dpa

Suat Serdar (25) hatte zuvor eine gute Gelegenheit per Direktabnahme knapp neben den Kasten gesetzt. Bei der vorausgegangenen Flanke von Lucas Tousart (25) soll jedoch der Mainzer Leandro Barreiro (23) den Ball marginal mit dem ausgestreckten Arm berührt haben.

Niemand im Stadion hatte etwas gemerkt oder reklamiert, weder die Spieler, noch die Zuschauer. Bis auf den Videoschiri. So wird einmal mehr über den Videobeweis diskutiert.

"Wie lange Zeit haben wir?", antwortete Mainz-Coach Bo Svensson (43) auf Nachfrage zum Elfmeterpfiff, biss sich dann aber lieber auf die Lippen. "Es ist ein problematisches Thema, dass uns immer begleitet. Kein weiterer Kommentar."

Jessic Ngankam (22) war es herzlich egal. Herthas Eigengewächs hatte Dodi Lukebakio (25) wieder auf die Bank verdrängt und zeigte, dass auch er sicher vom Punkt ist.

Dass es am Ende trotz couragierter Leistung nicht für den dritten Heimsieg in Folge, sondern nur zu einem 1:1 reichte, lag auch an einem Spieler, den Ex-Manager Fredi Bobic (50) nur zu gerne nach Berlin gelotst hätte. Den ganzen Sommer über buhlten sie um Ludovic Ajorque (29), konnten die geforderte Ablösesumme aber nicht zahlen. Für sechs Millionen verpflichte schließlich Mainz im Winter den Sturmriesen. Das machte sich bezahlt. Per Traumtor brachte der 29-Jährige die Gäste zurück ins Spiel.

Hertha BSC hatte vor allem im ersten Durchgang Mainz 05 voll im Griff. Sie waren griffiger, ließen kaum was zu, spielten zielstrebig nach vorne, verpassten es aber nachzulegen. Florian Niederlechner (32) fehlten gleich zweimal nur wenige Zentimeter. Der Ex-Augsburger arbeitete erneut extrem viel, bleibt aber weiter glücklos im Abschluss. Seit seinem Wechsel an die Spree wartet der 32-Jährige noch auf seinen Premierentreffer.