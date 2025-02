Hertha BSC vor trostloser Zukunft in der 2. Bundesliga?

Kann der neue Coach Stefan Leitl (47) Hertha BSC unter erschwerten Bedingungen zu einem Aufstiegskandidaten formen? © Andreas Gora/dpa

Aus finanzieller Sicht kann die Alte Dame eine weitere oder gar mehrere Spielzeit(en) in der 2. Bundesliga zwar verkraften, in sportlicher Hinsicht kommt der erneute Nichtaufstieg aber einem Todesstoß gleich.

Mit Stefan Leitl (47) haben die Berliner zwar gerade erst einen Trainer für die Zukunft langfristig an sich gebunden - mit dem Aufstiegsrennen dürften die Blau-Weißen angesichts des derzeitigen Rückstands von 14 Punkten auf den Tabellendritten aber nichts mehr zu tun haben.

Vielmehr muss der Blick sogar eher nach unten gerichtet werden, denn der Relegationsplatz zur Dritten Liga ist nur noch fünf Zähler entfernt, auch wenn sowohl Leitl als auch dessen Vorgänger Cristian Fiél (44) nicht über einen möglichen Abstieg sprechen wollten.

Apropos Abstieg: Ein sportlicher Abstieg ist der erneut verpasste Aufstieg in die Bundesliga allemal, was sich auch auf den Kader für die kommende Saison auswirken wird. Schon jetzt ist zu erkennen, dass der Hauptstadtklub in der neuen Spielzeit kleinere Brötchen backen muss.