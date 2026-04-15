Hertha BSC: Warum die zweite Garde jetzt noch wichtiger wird

Berlin - Mit dem 0:1 haben sich auch die letzten Hoffnungen auf das Aufstiegsrennen zerschlagen: Hertha BSC muss für ein weiteres Jahr in der 2. Liga planen. Das dann schon vierte Jahr nach dem Abstieg – und mit einer runderneuerten Mannschaft? Hertha droht ein XXL-Umbruch.

Kevin Sessa (25, r.) ist bei Hertha wieder öfter gefragt. © Andreas Gora/dpa

Gleich neun Verträge, darunter von Diego Demme (34) und John Anthony Brooks (32), die wohl nicht verlängert werden. Hinzu kommen noch zahlreiche begehrte Hertha-Stars wie Wunderkind Kenneth Eichhorn (16), Fabian Reese (28), Tjark Ernst (23) und Linus Gechter (22).

Noch ist völlig unklar, auf wen Stefan Leitl (48) kommende Saison überhaupt bauen kann.

Nachdem Hertha bzw. Paderborn die Tür zum Aufstieg schmerzhaft zugeknallt hat, setzte Leitl nach der Klatsche auf die zweite Garde. Die könnten hinsichtlich der Kaderplanung noch mal wichtig werden.

Spieler wie Kevin Sessa (25), Jeremy Dudziak (30) oder Niklas Kolbe (27) haben die sich bietende Chance genutzt. Ersterer zeigt nach zwei Jahren Anlaufzeit, warum Hertha große Hoffnungen in ihn steckte. Der Mittelfeldspieler scheint endlich in seinen Rhythmus zu kommen.

Sein Pech heißt Kennet Eichhorn. Das Riesentalent ist schneller wieder fit als erwartet und hat sich gleich erneut in die erste Elf gespielt. Der äußerst begehrte 16-Jährige wird kaum zu halten sein, doch mit Boris Mamuzah Lum (18) hat Hertha das nächste vielversprechende Talent in den eigenen Reihen.