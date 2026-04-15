Hertha BSC: Warum die zweite Garde jetzt noch wichtiger wird
Berlin - Mit dem 0:1 haben sich auch die letzten Hoffnungen auf das Aufstiegsrennen zerschlagen: Hertha BSC muss für ein weiteres Jahr in der 2. Liga planen. Das dann schon vierte Jahr nach dem Abstieg – und mit einer runderneuerten Mannschaft? Hertha droht ein XXL-Umbruch.
Gleich neun Verträge, darunter von Diego Demme (34) und John Anthony Brooks (32), die wohl nicht verlängert werden. Hinzu kommen noch zahlreiche begehrte Hertha-Stars wie Wunderkind Kenneth Eichhorn (16), Fabian Reese (28), Tjark Ernst (23) und Linus Gechter (22).
Noch ist völlig unklar, auf wen Stefan Leitl (48) kommende Saison überhaupt bauen kann.
Nachdem Hertha bzw. Paderborn die Tür zum Aufstieg schmerzhaft zugeknallt hat, setzte Leitl nach der Klatsche auf die zweite Garde. Die könnten hinsichtlich der Kaderplanung noch mal wichtig werden.
Spieler wie Kevin Sessa (25), Jeremy Dudziak (30) oder Niklas Kolbe (27) haben die sich bietende Chance genutzt. Ersterer zeigt nach zwei Jahren Anlaufzeit, warum Hertha große Hoffnungen in ihn steckte. Der Mittelfeldspieler scheint endlich in seinen Rhythmus zu kommen.
Sein Pech heißt Kennet Eichhorn. Das Riesentalent ist schneller wieder fit als erwartet und hat sich gleich erneut in die erste Elf gespielt. Der äußerst begehrte 16-Jährige wird kaum zu halten sein, doch mit Boris Mamuzah Lum (18) hat Hertha das nächste vielversprechende Talent in den eigenen Reihen.
Neue Rolle für Kevin Sessa bei Hertha BSC?
"Bobo ist durch die Tür gegangen", erinnerte Leitl an sein kürzliches Plädoyer an die Akademie-Spieler. "Ich bin dementsprechend sehr froh und hoffe, dass er die nächsten Schritte geht, um weiter zu zeigen, dass er ein großes Talent ist."
Nur die Startelf traut er ihm noch nicht zu. Alle seine sechs Einsätze erfolgten nach Einwechslung. Das könnte sich in der neuen Spielzeit ändern.
Auch für Sessa bietet sich jetzt schon eine neue Möglichkeit. Sollte Michael Cuisance (26) auch in Braunschweig ausfallen, wird Sessa womöglich wieder als Spielmacher gebraucht.
Da kann allerdings auch Dudziak spielen. Beim 2:1 gegen Nürnberg ging der Kniff mit dem technisch versierten Mittelfeldspieler auf der Zehn zumindest voll auf. Seine Einsatzzeiten sind zwar zuletzt wieder weniger geworden, dennoch empfiehlt er sich, den Vertrag zu verlängern.
Zudem wäre da noch Luca Schuler (26). Der Angreifer läuft immer etwas unter dem Radar, ist aber nichtsdestotrotz noch Herthas bester Stürmer. Nur Reese (neun Buden) hat noch öfter getroffen als Schuler (acht Tore).
Titelfoto: Andreas Gora/dpa