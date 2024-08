Hertha BSC: Wechselt Fabian Reese doch noch in die Bundesliga?

Demnach wollen die Breisgauer das gebürtige Nordlicht unbedingt in den Süden lotsen und lassen sich dabei auch nicht von seiner Verletzung abschrecken.

Vorerst ist an dieser Stelle das entscheidende Stichwort, denn jetzt soll nach Bild-Angaben mit dem SC Freiburg ein neuer Interessent für den pfeilschnellen Rechtsfuß aufgetaucht sein.

Doch dann verletzte sich der 26-Jährige: Im Testspiel gegen Energie Cottbus wurde er von seinem Gegenspieler unsanft von den Beinen geholt. Die Folge: eine Verletzung am Sprunggelenk, die sogar eine Operation erforderlich machte.

Fabian Reese soll Interesse beim SC Freiburg geweckt haben. © Andreas Gora/dpa

Dafür müsste der Sport-Club aber wohl eine gehörige Summe auf den Tisch legen, denn auch wenn der Hauptstadtklub weiterhin finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, wird das Tafelsilber sicherlich nicht verramscht. Dazu käme dann natürlich auch noch das nicht zu knappe Gehalt für den Offensivmann.

Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie viel Sinn dieser Wechsel hätte, denn die Freiburger sind auf Linksaußen zumindest dreifach besetzt, sodass sich Reese großer Konkurrenz erwehren müsste und das nach dem gewaltigen Trainingsrückstand.

Fakt ist, dass die Berliner sich aufgrund der angespannten finanziellen Situation sicher mit einem möglichen Angebot befassen müssten und es ist auch kein Geheimnis, dass Herthas Star-Kicker das Ziel hat, unbedingt in der Bundesliga zu spielen.

Allerdings verlängerte der gebürtige Kieler erst im Februar seinen Vertrag vorzeitig, auch um ein Zeichen zu setzen, nachdem sich in der Winterpause gleich mehrere Bundesligisten um seine Dienste bemüht haben sollen.

Ob Fabian Reese jetzt also noch einmal einen neuen Anlauf mit Hertha BSC nehmen oder am Ende doch den "einfachen" Weg ins Oberhaus wählen wird, entscheidet sich spätestens bis zum Deadline Day am 30. August.