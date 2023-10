Hertha-Zoff wegen Gersbeck: Rückkehr des Keepers erhitzt Fan-Gemüter

Berlin - Die Causa Gersbeck sorgt weiter für Schlagzeilen: Hertha BSC hat seinen in Ungnade gefallenen Torwart Marius Gersbeck (28) begnadigt - eine Entscheidung, die die Lager spaltet!

"Ich finde, dass es die falsche Entscheidung ist und vor allem das falsche Signal in Richtung Anhängerschaft und Jugend. Jemand, der sich unerlaubt entfernt, feiert und sich dann noch prügelt, darf zurückkehren … unverständlich", bemängelte ein anderer "X"-User.

Tjark Ernst (20) fürchtet nicht, seinen Stammplatz an Marius Gersbeck zu verlieren. © Soeren Stache/dpa

Laut Verein seien bislang aber lediglich 30 Mitglieder ausgetreten, eine Zahl, die bei mehr als 46.000 Mitgliedern, und vielen Neuanmeldungen, relativ niedrig sei - man habe sogar mit noch mehr Austritten gerechnet.

Aus rein sportlicher Sicht betrachtet, ist Gersbeck aber sicher eine Verstärkung für die Alte Dame, denn mit seinen 28 Jahren und 92 Einsätzen im deutschen Fußballunterhaus ist der gebürtige Berliner mit Abstand der erfahrenste Keeper im Kader.

Aktuell hütet Tjark Ernst (20) den Kasten der Blau-Weißen. Sein neuer alter Konkurrent Gersbeck ist auf jeden Fall noch bis zum 9. Oktober wettbewerbsübergreifend suspendiert und darf dann in der anstehenden Länderspielpause ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Wann und ob es überhaupt zu einem Wechsel auf der Torhüterposition kommt, ist ungewiss. Allerdings war der KSC-Neuzugang ursprünglich als Nummer eins eingeplant, bevor es zu dem Eklat im Trainingslager in Zell am See kam.

In der Zwischenzeit konnte Ernst mit ansprechenden Leistungen überzeugen und auch Coach Pal Dardai (47) hat dem Youngster das Vertrauen ausgesprochen. "Es wurde auch von Pal Dardai schon klar kommuniziert, dass ich die Nummer eins hier bin. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich das bleibe", ließ der 20-Jährige selbstbewusst wissen.