Hertha BSC zurück zum "Größenwahn": "Wollen natürlich in die 1. Liga"

Berlin - Aufstieg oder nicht Aufstieg, das ist hier die Frage: Herrscht in der Führungsriege von Hertha BSC etwa Uneinigkeit was die Zielsetzung für die Rückrunde angeht?

Hertha-Präsident Fabian Drescher (42, l.) und Geschäftsführer Thomas E. Herrich (60) haben sich unterschiedlich ambitioniert zu den Zielen für die Rückrunde geäußert. © Soeren Stache/dpa

Präsident Fabian Drescher (42) wollte in der Vorwoche in einem Interview mit dem Tagesspiegel lieber nicht (mehr) vom Aufstieg in die Bundesliga sprechen.

Das könne sonst als Rückfall in alte Zeiten angesehen werden und er wollte nicht, dass dem Verein, angesichts der aktuellen sportlichen Situation, "wieder der frühere Hertha-Größenwahn unterstellt" wird.

Dem widersprach Thomas E. Herrich (60) jüngst in einer Medienrunde. "Wir wollen natürlich wieder in die 1. Liga, da gibt es kein Vertun und wir setzen alles daran, auch in dieser Saison", postulierte der Geschäftsführer, der den Aufstieg vor Beginn der Spielzeit als "alternativlos" bezeichnete.

Kurz-, mittel- und langfristig könne das Ziel der Berliner nur das deutsche Fußballoberhaus sein "und das ist alternativlos" präzisierte er seine Aussage aus dem Sommer.

In einem waren sich Präsident und Geschäftsführer dann aber doch einig: "Dass wir nicht zufrieden mit der Hinrunde sind, steht außer Frage", betonte Herrich. Allerdings habe man "die große Überzeugung und Zuversicht, dass wir eine deutlich bessere Rückrunde spielen".