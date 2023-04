Hertha BSC schon "mit einem Bein" in der 2. Bundesliga?

Berlin - So hat sich Pal Dardai (47) seine Rückkehr auf die Trainerbank von Hertha BSC bestimmt nicht vorgestellt: Über knapp 70 Minuten hat sich seine Mannschaft bei der 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen beinahe kampflos in ihr Schicksal ergeben.

Auch Hertha-Leitwolf Kevin-Prince Boateng (36) war nach der schmerzvollen Niederlage gegen Werder Bremen ratlos. © Soeren Stache/dpa

In einem Sky-Interview direkt nach dem Schlusspfiff deutete der neue, alte Hertha-Coach sogar an, dass die Alte Dame quasi schon "mit einem Bein" in der 2. Bundesliga stehe, bevor er den Satz doch noch abbrach und stattdessen lieber allgemein von einer schwierigen Situation sprach.

Besonders die erste Halbzeit bereitete dem Trainer der Berliner Kopfzerbrechen, denn Man of the Match Marvin Ducksch (29) hätte bereits nach 45 Minuten einen lupenreinen Hattrick auflegen können, zielte nach seinen ersten beiden Buden in der 6. respektive 27. Minute nach 41 Zeigerumdrehungen aber nicht genau genug.

Die Blau-Weißen hatten großes Glück, dass sie nicht schon zur Pause mit 0:4 zurücklagen. Das war dann durch einen weiteren Ducksch-Treffer und ein Tor von Ex-Herthaner Mitchell Weiser (29) schließlich nach 63 Minuten der Fall.

"Ich war innerlich auf eine Niederlage vorbereitet, weil ich die Fußball-Dynamik kenne", gab Dardai bei der Pressekonferenz nach der Partie zu Protokoll. Er sprach davon, dass in den Köpfen seiner Spieler eine Blockade gelöst werden müsse, die größer sei, als er angenommen habe.