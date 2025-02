Hertha-Drama bei Endspiel in Düsseldorf: Fliegt Fiel jetzt?

Düsseldorf/Berlin - War's das jetzt für Cristian Fiél? Hertha BSC hat auch das "Endspiel" auf dramatische Weise in den Sand gesetzt. Gegen Fortuna Düsseldorf setzte es nach früher Führung noch ein 1:2 (1:0). Fiél wackelt nun gewaltig!

Fabian Reese (l.) sorgte mal wieder für den Unterschied. © Roland Weihrauch/dpa

Von den letzten acht Spielen konnte die Alte Dame nur ein einziges gewinnen. Die neuerliche Pleite ist schon die vierte Niederlage nacheinander. Die Berliner sind im freien Fall! Zieht Benjamin Weber nun die Reißleine?

"Wir haben jetzt drei gute Spiele gemacht, aber am Ende immer nichts mitgenommen. Am Ende ist Fußball leider - so hart es klingt - ein Ergebnissport. Wir werden jetzt erstmal nach Hause fahren und - wie wir es immer machen - alles gemeinsam analysieren", sagte der Sportdirektor bei Sky auf die Trainer-Frage angesprochen.

Die Berliner Medienlandschaft sprach unter der Woche von einem Endspiel. Auch Fiel verlangte nichts anderes als einen Sieg. Danach sah es auch lange aus. Wer sonst als Fabian Reese sorgte für die frühe Führung.

Innerhalb von drei Minuten aber gaben die Berliner den Befreiungsschlag aus der Hand. Vom Doppelschlag des eingewechselten Dzenan Pejcinovic konnte sich der Hauptstadtklub nicht mehr erholen.

Hertha mit mutigem Start. Von dem taumelnden Boxer der letzten Wochen war zunächst nichts zu sehen. Selbstbewusst ging es nach vorne und endlich belohnte sich die Alte Dame - natürlich durch Reese.

Schon gegen Kaiserslautern war der Flügelflitzer der auffälligste Mann. Zunächst wurde sein erster Versuch noch geblockt, Fortuna aber bekam die Kugel einfach nicht weg. Reese ließ sich nicht zweimal bitten, schlug im Strafraum einen Haken und jagte das Spielgerät in die lange Ecke - die frühe Führung (13. Minute)!