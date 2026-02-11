Hertha BSC im Pokal-Pech: Ein Torschütze, der nicht mehr jubeln will, und der Blick nach vorn

Berlin - Es war am Ende ein ernüchternder Pokal-Abend für Hertha BSC , der aber auch stolz macht und Mut für das nächste große Ziel gibt: den Aufstieg in die Bundesliga .

Der Frust sitzt bei Fabian Reese (28) nach dem aberkannten Treffer tief. © Andreas Gora/dpa

Der langersehnte Traum vom Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals ist letztendlich erst im Elfmeterschießen gegen den klassenhöheren SC Freiburg geplatzt. Pascal Klemens (20) scheiterte als sechster Berliner Schütze am starken SCF-Keeper Florian Müller (28) - so nah liegen im Fußball Glück und Pech beieinander.

Aber die Partie begann für die Alte Dame schon unter keinem guten Stern. Nach sieben Zeigerumdrehungen gingen die Blau-Weißen vermeintlich in Führung und Fabian Reese (28) drehte nach seinem Abstauber-Tor zum Jubeln ab.

Das wird der Hertha-Kapitän nach eigener Aussage "in Zukunft nicht mehr" machen, denn der VAR schaltete sich ein. Nicht zum ersten Mal. "Ich weiß nicht, wie viele Tore mir in dieser Saison schon geklaut wurden durch Abseits und VAR", beklagte Reese. Man denke nur an sein spektakuläres Nicht-Tor des Jahres gegen Preußen Münster.

"Mir wurde erklärt, dass Julian Eitschberger wohl den Ball touchiert hat. Und wenn das der Fall war, dann ist es Abseits und kein Tor", erklärte Stefan Leitl (48) bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der Abwehrspieler griff aus einer Abseitsposition heraus ins Spielgeschehen ein.