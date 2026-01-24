Nicht wegen Personalnot: Gerät deswegen Herthas Aufstiegschance in Gefahr?

Berlin - Platzt der Knoten bei den Freunden? Hertha BSC reist mit großen Sorgenfalten zum KSC. Wie schon zu Saisonbeginn ist die Alte Dame vom Verletzungspech geplagt. In Karlsruhe fehlen Stefan Leitl (48) gleich sechs Profis: John Anthony Brooks (32), Diego Demme (34), Leon Jensen (28), Niklas Kolbe (28), sowie Maurice Krattenmacher (20) und Kennet Eichhorn (16).

Top-Talent Kennt Eichhorn (16) wird die nächsten Wochen verletzte ausfallen. © Andreas Gora/dpa

Besonders der Ausfall von Top-Talent Eichhorn trifft Hertha hart, drückt der Teenager trotz seiner erst 16 Jahre jetzt schon dem Spiel seinem Stempel auf. Dennoch hat sich an der Marschroute nichts geändert: "Fakt ist: Wir fahren dahin, um zu gewinnen", kündigte Leitl an.

Dafür braucht es aber Tore. Und daran hapert es. Mit erst 21 Toren stellt Hertha derzeit die drittschwächste Offensive der Liga. Nur Düsseldorf (16) und Braunschweig (20) trafen noch seltener.

"Das ist natürlich zu wenig, auch für unseren Anspruch", so der Übungsleiter.

Dass die Alte Dame angesichts der mageren Ausbeute überhaupt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen ist, liegt vor allem am Defensivverhalten. Auf Dauer können sich die Berliner aber nicht auf einem knappen Ergebnis ausruhen - siehe Bielefeld.

Dabei hätten es schon in den vergangenen 18 Spielen viel öfter klingeln können. Gemessen am "Expected Goals"-Wert hätte Hertha 28 anstatt 21 Buden erzielen müssen. Heißt: Der Hauptstadtklub muss effizienter werden.