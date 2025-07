Hertha-Neuzugang Seguin: "Es sind Sachen passiert, die nicht so schön waren"

Berlin - Paul Seguin (30) will den Bundesliga-Aufstieg mit Hertha BSC ohne negative Erinnerungen an seine Ex-Klubs Union Berlin und Schalke 04 schaffen.

Alles in Kürze

Paul Seguin (30) trifft am ersten Spieltag gleich auf seinen Ex-Klub Schalke. © Andreas Gora/dpa

Positiv überrascht war der 30-Jährige über den Empfang in der Hauptstadt durch die Anhänger des Zweitligisten.

"Natürlich hatte man im Hinterkopf: 'Oh, was könnte passieren?', aber ich muss sagen, die Fans haben mich super aufgenommen, ich habe nicht einmal negatives Feedback bekommen", sagte Seguin angesichts der Rivalität zwischen Hertha und Union bei einem Mediengespräch im Trainingslager in Kitzbühel.

Die Saison 2022/23 spielte Seguin in Köpenick, schoss auch ein Tor im Derby beim 2:0-Auswärtssieg im Olympiastadion. Zwei Jahre war er anschließend auf Schalke und blickt nun selbstkritisch auf die Zeit im Revier.

"Es sind Sachen passiert, die nicht so schön waren, wo ich Fehler gemacht habe, wo der Verein Fehler gemacht hat. Ich bin kein Mensch, der sagt, ich bin fehlerfrei", sagte Seguin.