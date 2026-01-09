Hertha patzt bei Generalprobe: Sturm-Hoffnung verletzt sich

Albufeira (Portugal) - Missglückte Generalprobe! Hertha BSC tritt mit einer Niederlage die Heimreise aus Portugal an. Das abschließende Testspiel gegen Standard Lüttich ging mit 2:3 (1:2) verloren. Noch ärgerlicher: Luca Schuler musste angeschlagen runter.

Hertha spielte im Estadio Municipal de Abufeira mit der vermeintlichen A-Elf. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Stefan Leitl verzichtete auf Experimente und setzte knapp eine Woche vor dem Rückrundenauftakt auf die vermeintliche A-Elf.

Auffällig: Der wechselwillige Julian Eitschberger stand in der Startelf. Mangels Spielzeit will der Rechtsverteidiger den Hauptstadtklub noch im Winter verlassen. Jetzt durfte er sich wieder einmal beweisen - und erlebte einen Start nach Maß.

Fabian Reese brach auf der linken Seite durch fand im Rückraum Michael Cuisance, der noch einen Gegenspieler austanzte und dann mit dem schwächeren rechten Fuß zur Führung traf (4. Minute). So hatte sich das Leitl vorgestellt.

Wie Hertha danach aber verteidigt hat, eher nicht. Einen Fehlpass von Linus Gechter nutzte Marco Ilaimaharitra zum Ausgleich (5.). Die Führung hielt gerade mal eine Minute.

Danach blieb Hertha zwar die aktivere Mannschaft, leistete sich aber weiter immer wieder Unkonzentriertheiten. Wieder war es eine missglückte Klärungsaktion, die zum Gegentor führte. Diesmal haute Caper Nielsen einen Freistoß kurz vorm Sechzehner humorlos rein.