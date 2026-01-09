Alte Dame im Trainingslager: Generalprobe ohne zwei Hertha-Stars

Hertha BSC hat das Trainingslager in Portugal fast geschafft. Zum Abschluss gibt es ein Test gegen Standard Lüttich. TAG24 ist live vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

Lagos (Portugal) - Endspurt im Trainingslager. In Portugal feilt Hertha BSC weiter an der Mission Aufstieg. TAG24 ist live vor Ort.

Hertha bereitet sich noch bis Sonntag in Lagos auf die Rückrunde vor. © TAG24/Johannes Kohlstedt Noch bis Samstag ackern die Berliner in Lagos, um in der Rückrunde noch einmal richtig anzugreifen. Doch allein der Start hatte es in sich: Erst meldeten sich zwei Hertha-Stars ab, dann machten Schnee und Eis dem Berliner Winter-Fahrplan einen Strich durch die Rechnung. Fans und Mannschaft saßen bereits im Eurowings-Flieger, da wurde der Flug kurzerhand gestrichen. Per Charterflug ging es dann schließlich doch noch an die Algarve - samt der am BER gestrandeten Hertha-Fans. Die können sich dann am Freitag ein Bild davon machen, wie weit die Berliner kurz vor dem Rückrundenauftakt bereits sind. Hertha BSC Hertha patzt bei Generalprobe: Sturm-Hoffnung verletzt sich Dann steigt die Generalprobe gegen Standard Lüttich. TAG24 ist live vor Ort und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

9. Januar, 17.15 Uhr: Hertha zur Pause knapp hinten

Halbzeit in Albufeira. Hertha ging früh durch Michaël Cuisance in Führung, liegt aber mit 1:2 hinten.

9. Januar, 16 Uhr: Hertha bestreitet Generalprobe ohne Maurice Krattenmacher und Marton Dardai

Auf geht's! An Tag sechs und damit kurz vor dem Ende des Trainingslagers bestreitet Hertha die Generalprobe gegen Lüttich. Stefan Leitl setzt dabei fast vollkommen auf seine A-Elf. Paul Seguin steht nach seinem Wut-Abgang in der Startelf - ebenso wie der wechselwillige Julian Eitschberger. Marton Dardai und Maurice Krattenmacher müssen jedoch wegen Erkältung passen.

Die Aufstellung ist da. © TAG24/Johannes Kohlstedt

9. Januar, 12 Uhr: Generalprobe gegen Standard Lüttich

Ach, wie schnell die Zeit vergeht. Ein letztes Olà aus Portugal. Der Fahrplan heute: Anschwitzen und dann das Testspiel. Bei der Generalprobe gegen Erstligist Standard Lüttich will Hertha sehen, wie weit sie schon sind. Kurios: Obwohl beide im selben Hotel untergekommen sind, findet das Spiel etwa 60 Kilometer weiter in Albufeira statt. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

8. Januar, 18.42 Uhr: Hertha-Boss Peter Görlich spricht mit den Medien

Als es um Kennt Eichhorn ging, war Peter Görlich kaum bremsen. Auch sonst hatte der neue Hertha-Boss viel zu erzählen. Am Rande des Trainingslagers sprach der 58-Jährige mit dem mitgereisten Medienvertretern. Görlich unter anderem über ... ... das Trainingslager: "Ich erlebe hier brutale Lust auf Leistung, aber auch eine Mannschaft, die total eng zusammensteht und die nicht nur hier auf dem Platz Lust auf Leistung zeigt, sondern sich auch wieder zum Zeitpunkt X wieder entsprechend vorbereitet." ... die Transferplanung: "Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, welche Aufgaben wir vor der Brust haben. Da müssen wir vernünftig sein. Wir vertrauen diesem Kader. Das ist ein wirklich sehr guter Kader." ... seine Zwischenbilanz: "Ich nehme wirklich wahr, wie stark und intensiv dieser Klub versucht, sich an allen Ecken und Enden zu verbessern und ein Bewusstsein entwickelt hat, wie man nicht mehr funktionieren möchte. Jetzt sind wir dran, das wirklich so zu orchestrieren." "Ich fühle mich total wohl und auch wahrgenommen, auch wenn ich an der einen oder anderen Ecke inhaltlich stresse. Ich merke, dass die Menschen mit mir in einen Austausch gehen. Das mann weiterhin miteinander redet, um die Themen ringt und sich nicht einfach in irgendein Schicksal ergibt, ist das Wichtigste." ... die Aufstiegschancen: "Es ist uns relativ egal, wer kommt. Wir wollen eine Heimmacht sein und unsere Spiele gewinnen. Wir haben ein klares Ziel: 15.30 Uhr. Das haben wir auch mehrfach formuliert." ... Kennet Eichhorn: "Wenn ich so einen jungen Menschen in meinen Reihen habe, geht es erstmal gar nicht darum, wo ich bin, sondern wo steht der junge Mensch. Und dieser junge Mensch ist sehr, sehr jung mit einer Familien hintendran. Wir freuen uns alle, wenn wir den hier auf dem Platz sehen und sehen auch welche Qualität er hat. Das hat er schon mehrfach bewiesen. Unser Job und unsere Verantwortung ist es mit einem jungen Menschen tatsächlich verantwortungsvoll umzugehen und so Hife wie möglich zu geben. Der Weg von Kenny zeigt, dass wir mutig sind als Organisation, dass wir in der Lage sind, jungen Spielern Entwicklungspläne an die Hand zu geben, denen wir auch gerecht werden. Das ist der entscheidende Punkt. Weitere Aussagen findet ihr im Text "Legt Hertha auf dem Transfermarkt noch mal nach? Jetzt spricht Görlich"

Peter Görlich (58, r.) ist der neue starke Mann bei Hertha. © Matthias Koch/Sportfoto Matthias Koch./dpa

8. Januar, 13.30 Uhr: Leitl schmeißt Duo aus Training, Seguin rastet aus

Da war Feuer drin! Wohl etwas zu viel. Beim Torschusstraining über den halben Platz rasselten Deyoavaisio Zeefuik und Paul Seguin aneinander. Mit dem jeweiligen Zweikampfverhalten waren sie offenbar so gar nicht einverstanden. Ein Wort fiel nach dem anderen, da griff Stefan Leitl durch. Der Hertha-Coach schickte die Profis weg, verdonnerte sie stattdessen zum Laufen. Nur da hatte Seguin offenbar so gar keine Lust drauf. Wutentbrannt verließ er den Platz, schimpfte lautstark "Meine Fresse! Für nix werd' ich bestraft. Nur, weil er sich nicht unter Kontrolle hat." Schließlich musste noch die Absperrung dran glauben. Angefressen trat der Ex-Schalker gegen die Plastikstangen. Was für ein Wut-Abgang! Auch danach hatten sich die Streithähne kaum beruhigt, stritten sich lautstark weiter. Mangelnde Leidenschaft kann man dem Duo zumindest nicht vorwerfen. Sie laufen jetzt schon heiß!

Für Paul Seguin (30, r.) und Deyovaisio Zeefuik (27) war das Training schon frühzeitig gelaufen. © TAG24/Johannes Kohlstedt

8. Januar, 12 Uhr: Kevin Sessa fehlt weiter

Tag fünf in Lagos! Langsam aber sicher wird der Endspurt eingeleitet. Die Hertha-Stars sind bereits fleißig, wärmen sich für die nächste Einheit auf dem Rasen auf. Einzig Kevin Sessa fehlt. Der Mittelfeldspieler trainiert individuell. Ein Einsatz beim morgigen Testspiel ist zumindest fraglich. Hartes Kontrastprogramm: Während Deutschland vor "Elli" zittert, scheint an der Algarve bei milden und äußerst angenehmen 15 Grad die Sonne.

Herthas Jon Dagur Thorsteinsson (26) lauert schon. © TAG24/Johannes Kohlstedt

7. Januar, 17.24 Uhr: Endet bei Hertha die Dardai-Dynastie?

Nach dem Abstieg schrieben sie Geschichte: Drei Brüder gemeinsam auf dem Rasen, dazu der Papa an der Seitenlinie. Zweieinhalb Jahre später ist bei Hertha BSC nur noch Marton Dardai (23) übrig. Bence Dardai (19) ging schon nach seinem ersten Jahr als Profi nach Wolfsburg. Der ältesr Bruder Palko Dardai (26) folgte ein Jahr später. Selbst der ewige Pal Dardai (49) gab im Dezember seinen Abschied bekannt. Bleibt nur noch Marton Dardai, der dienstälteste Hertha-Profi. Doch die Dardai-Dynastie bröckelt. Zwar besitzt der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2028, ließ in einer Medienrunde aber seine Zukunft offen. "Meine Aufgabe ist es jetzt erstmal mit Hertha in die Bundesliga aufzusteigen. Wenn es klappt, dann kann man über die nächsten Fragen diskutieren", sagte der Abwehrspieler. Eine Treuebekenntnis klingt zumindest anders: "Nicht, dass ich unbedingt wollte, aber ich hatte schon Angebote. Trotzdem habe ich mich immer wieder für Hertha entschieden. Ich wollte mich hier festiegen, bevor ich irgendwann mal was anderes sehe." Sollten die Berliner den Aufstieg verpassen, könnte dann womöglich der letzte Dardai vom Boot gehen. Weitere interessante und spannende Aussagen findet ihr im Text "Wie Herthas Dardai sich aus dem Formloch herauskämpfte: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen".

Marton Dardai (23) hat noch bis 2028 Vertrag bei Hertha BSC. © Andreas Gora/dpa

7. Januar, 12.40 Uhr: Dawid Kownacki bleibt doch in Berlin

Nach Diego Demme und den ohnehin verletzten Niklas Kolbe musste Stefan Leitl noch vor Abflug auch auf den erkrankten Dawid Kownacki verzichten. Den Polen geht es inzwischen wieder besser, doch nach Rücksprache mit den Hertha-Verantwortlichen ist nun klar: Der Goalgetter bleibt in Berlin. Der 28-Jährige trainiert individuell und soll nächste Woche wieder voll einsteigen. Für den Rückrundenauftakt gegen Schalke dürfte es damit reichen. Die Ärzte haben nach TAG24-Informationen zwar ihr Go gegeben, viel trainieren können, hätte er in Lagos aber ohnehin nicht mehr. Am Freitag steht bereits das abschließende Testspiel gegen Lüttich an. Danach (am Samstag) geht's zurück nach Berlin. An der Algarve packte Stefan Leitl währenddessen Zuckerbrot und Peitsche aus. Der Übungsleiter war anfangs mit dem Pressingverhalten so gar nicht zufrieden, griff immer wieder ein. Es zeigte Wirkung. Das Anlaufverhalten war nach und nach so, wie er sich das vorstellt, was Leitl auch lobend anerkannte. Nach 90 intensiven und nassen Minuten erlöste er seine Profis. Jetzt schnell ab ins Trockene, bevor es um 16 Uhr wieder auf den Rasen geht - dann jedoch hinter verschlossen die Türen. Die Einheit ist nicht öffentlich.

Dawid Kownacki wird doch nicht mehr ins Trainingslager nachreisen. © Andreas Gora/dpa

7. Januar, 11.10 Uhr: Strasner reist aus Trainingslager ab

Guten Morgen an Tag vier! Den ersten kleinen Wermutstropfen gibt es schon zum ersten Training: Heute scheint mal nicht die Sonne. Stattdessen regnet es ein wenig. Im Hotel geblieben ist Kevin Sessa nach seinem Schlag aufs Sprunggelenk. Er traniert individuell. Derweil ist das Trainingslager für Eliyas Strasner schon gelaufen. Der Youngster reist wohl heute schon ab. Schon am Montag musste das Talent das Training nach abbrechen, fehlte dann am Dienstag. Jetzt ist klar: Er wird wegen einer Muskelverletzung früher nach Berlin zurückkehren.

Die erste Einheit des Tages läuft. © TAG24/Johannes Kohlstedt

6. Januar, 18.13 Uhr: Kein öffentliches Training am Nachmittag - Schuler spricht mit den Medien

Wie schon am Montag, wird auch heute nur einmal trainiert bzw. draußen trainiert. Am Nachmittag zeigten die Hertha-Stars beim Fußballtennis ihre Skills. Viel vorgefallen ist aber auch schon am Vormittag. So konnte sich Leitl über zwei Rückkehrer freuen, hat womöglich den nächsten Verletzten und der erste Abgang ist auch perfekt: Bilal Hussein wechselt zum schwedischen Erstligisten Degerfors IF. Bereits zuvor stellte sich Luca Schuler den Medien. Herthas bester Torjäger sprach unter anderem über sein Erfolgsgeheimnis und das knackige Autaktprogramm. Mehr erfahrt Ihr im Text "Herthas bester Stürmer: Ist Schuler deshalb so stark?"

6. Januar, 13 Uhr: Schreckmoment bei Kevin Sessa

Schütze holt! Auch beim Profifußball gelten offenbar die gleichen Regeln, wie beim Freizeitkick. Als Stefan Leitl das Training nach 90 intensiven Minuten beendete, legten die Hertha-Stars um Fabian Reese, Sebastian Grönning, Jon Dagur Thorsteinsson und Boris Lum noch eine kleine Extra-Einheit Torschusstraining hin. Letzterer aber traf die Kugel so gar nicht und jagte den Ball über die Mauer. Patrick Ebert zeigte sich gnadenlos: "Den hast du aus dem Stadion geschossen". Also musste der Youngster den Ball holen. Der undankbare Weg hat sich aber gelohnt. Den nächsten verwandelte Lum sehenswert im Dreiangel, was auch Ebert lobend anerkannte. Zuvor sorgte aber Kevin Sessa beim Fünf-gegen-fünf für einen Schreckmoment. Der Mittelfeldspieler bekam einen Schlag aufs Sprunggelenk ab und verließ mit bandagierten Knöchel vorzeitig den Platz. Immerhin konnte er ohne Hilfe laufen. Lediglich für den kleinen Hügel brauchte es kurz Unterstützung vom Betreuer. Ausgerechnet Sessa. Der Ex-Heidenheimer kommt bei Hertha einfach nicht in Tritt. Immer wieder bremsen ihn Blessuren. Ob er nun wieder ausfällt oder morgen schon wieder trainieren kann, wird sich zeigen.

Kevin Sessa humpelt vom Platz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

6. Januar, 11.30 Uhr: Deyovaisio Zeefuik ist zurück

Viel los an Tag drei. Seit 10 Uhr (Ortszeit) läuft das Training. Als das Team bereits Toschussübungen praktizierte, wurde es plötzlich laut. Die rund 150 mitgereisten Hertha-Fans begüßten Deyovaisio Zeefuik mit Szenenapplaus. Komplett ins Mannschaftstraining kehrt der Fanliebling aber noch nicht. Er trainiert mit Marten Winkler individuell. Auch Paul Seguin ist wieder zurück. Talent Eliyas Strasner ist hingegen mit muskulären Problemen gleich in der Kabine geblieben.