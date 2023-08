Hertha vor HSV-Kracher: Abwehrsorgen lichten sich, aber ein Fragezeichen bleibt

Berlin - Alle nach Hamburg! Beim glorreichen HSV ist Hertha BSC die Unterstützung sicher. 5800 Gästefans treten die Reise gen Norden an. An die letzte Auswärtsfahrt haben sie noch gute Erinnerung.

Wieder mittendrin: Herthas Toni Leistner (32) wird beim HSV in der Startelf stehen. © Jacob Schröter/dpa

2022 ging es in der Relegation um nichts anderes als ums nackte Überleben. Die Alte Dame siegte mit 2:0 und sicherte sich die Klasse - dank Marvin Plattenhardt (31).

Am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky, Sport1) kommt es nun zum Wiedersehen der beiden großen Traditionsklubs - zum ersten Mal überhaupt in Liga zwei. "Ich würde gerne genauso einen Sonntagsschuss haben, wie der von Plattenhardt. Das war ein Schlüsselmoment. Es wäre nicht schlecht, wenn einer unser Mittelfeldspieler ausholt und wir dann mit einem schönen Tor in Führung gehen", sagte Pal Dardai (47).

Mit dem Torschießen ist das so eine Sache. In der Liga hat Hertha noch gar nicht getroffen, im Pokal dafür aber schon mal warmgeschossen. 5:0 siegte die Alte Dame bei Regionalligist Jena. Jetzt soll nach zwei Niederlagen zum Start der Turnaround gelingen.

"Wir wollen punkten oder gewinnen. Top oder Flop", gibt Dardai die Richtung vor. "Wir müssen die Leistung bestätigen gegen diesen dynamischen Gegner."