Herthas neue Offensiv-Lust: Flucht nach vorn

Berlin - Das gab es bei Hertha BSC in dieser Saison noch nie. Fünf Tore in einem Spiel, vier davon in einer Halbzeit - die Berliner haben die Lust an der Offensive entdeckt.

Küsschen für den Torschützen: Vorlagengeber Fabian Reese (28, r.) gratuliert Dawid Kownacki (29) zu seinem Treffer. © Anke Waelischmiller/dpa

Das 5:2 in Düsseldorf war der höchste Saisonsieg. Bislang war es jeweils ein 3:0 in Hannover und in Nürnberg. Das furiose 6:1 gegen Kaiserslautern mal ausgeklammert, weil es im Pokal war.

Noch nicht einmal während der tollen Siegesserie im Herbst waren die Berliner so treffsicher wie am Sonntag. Bei den fünf Siegen in Serie schoss Hertha in fünf Spielen sechs Tore, kassierte in der Phase allerdings auch kein einziges Gegentor.

Das ist jetzt anders. Überzeugte die Alte Dame in der Hinrunde mit einer kompakten Defensive, wagen die Berliner nun die Flucht nach vorn. So setzt der Hauptstadtklub auf eine alte Fußballweisheit: Ein Tor mehr schießen als der Gegner.

"Fakt ist, dass wir deutlich mehr Gegentore bekommen als in der Hinrunde. Wenn du diese Anzahl an Gegentoren zulässt, dann musst du auch mehr schießen", sagte Stefan Leitl (48).