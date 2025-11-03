Herthas Prunkstück: Einer trumpft richtig auf

Hertha BSC feiert gegen Dynamo Dresden die perfekte Woche. Das zentrale Mittelfeld wird mehr und mehr zum Prunkstück. Michaël Cuisance wird zu Recht gelobt.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - In der Hauptstadt weiß man gar nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Drei Heimsiege in einer Woche - und das bei Hertha BSC, die sich in der Vergangenheit gerade zu Hause nicht mit Ruhm bekleckert hat. Die Blau-Weißen aber haben ihre chronische Heimschwäche rechtzeitig abgelegt. Die Tendenz stimmt: Hertha ist klar im Aufwind.

Lässt sich zu Recht feiern: Herthas Michaël Cuisance (26, l.). © Robert Michael/dpa Ein zentraler Punkt für den Aufschwung: Die Rückkehr der Langzeitverletzten Paul Seguin (30) und Diego Demme (33). Beide tun dem Hertha-Spiel mit ihrer Ballsicherheit und Erfahrung unheimlich gut.

Beim souveränen 2:0 gegen Dynamo Dresden standen beide nun erstmals gemeinsam in der Startelf. Demme machte da weiter, wo er unter der Woche im Pokal aufgehört hatte: mit klugen Pässen in die Spitze. Auch Seguin wusste vor allem mit Ball zu gefallen. "Mir haben beide sehr gut gefallen. Speziell in den ersten 25 Minuten und dann auch in der zweiten Hälfte", lobte Leitl, schränkte aber ein: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass beide in ihrer körperlichen Verfassung noch viel Luft nach oben haben." Hertha BSC Ticket-Chaos, Randale-Angst? Hertha beruhigt und klärt auf: "Keinen Anlass für Alarmismus oder Panik" Macht aber nichts. In Kaiserslautern dürfte daher Supertalent Kennet Eichhorn (16) wieder in der Startelf stehen. Es spricht für Herthas neue Stärke, dass es kaum ins Gewicht fällt, wenn ein 16-Jähriger eine derart wichtige Position wie auf der Sechs bekleidet. Das zentrale Mittelfeld ist so tatsächlich Herthas Prunkstück!

Diego Demme (33) und Paul Seguin (30, r.) standen erstmals gemeinsam in der Startelf. © Andreas Gora/dpa

Michaël Cuisance glänzt bei Hertha BSC seit Wochen