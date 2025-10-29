Nicht Demme: Er war Herthas wahrer Pokal-Held

Berlin - Nach dieser Leistung steht Stefan Leitl (48) vor einem Luxusproblem. Diego Demme (33) lieferte ein wahres Bewerbungsschreiben für weitere Startelfeinsätze ab. Endlich konnten die Fans sehen, warum Hertha BSC so lange auf ihren Wunschtransfer gewartet hat.

Diego Demme (33) zeigte sein bislang bestes Spiel. © Andreas Gora/dpa

Beim Pokal-Erfolg gegen Elversberg zeigte Demme sein bislang bestes Spiel im Hertha-Dress. Der 33-Jährige war überall zu finden - defensiv und offensiv.

Als Anspielstation Nummer eins wusste Demme zu jeder Zeit, wann er das Spiel beruhigen oder beschleunigen sollte - so wie beim 1:0, als er Michaël Cuisance (26) mit dem ersten Kontakt mustergültig in Szene gesetzt hatte.

"Wir haben einen überragenden Ballgewinn. Den Pass spielt auch nicht jeder", lobte auch sein Coach. Beinah wäre dank Demme fast eine Kopie des 1:0 gefallen. Wieder hebelte der Deutsch-Italiener die Abwehr aus, Sebastian Grönning (28) aber ließ sich noch einfangen.

Auch weil sein Handspiel unbemerkt blieb, kann man ihn getrost als Matchwinner betrachten. "Ich habe ihn sehr gut gesehen", bemerkte Leitl. Einer aber zeigte laut Leitl eine noch bessere Leistung: Marton Dardai (23).

"Für mich war Marton in den letzten beiden Spielen der mit Abstand beste Feldspieler. Er hat einen großartigen Job gemacht", lobte der Übungsleiter.